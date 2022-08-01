艾成結婚2週年深情告白！宅男轉性訂餐廳約會感動王瞳

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而在宜蘭忙拍攝偶像劇《決勝的揮拍》的王瞳，表示當下雖然沒有及時參與直播，但自己也有看回放，看到這一段用歌曲告白時相當感動，王瞳說剛好週四（7/28）是他們結婚兩周年，兩人現在也有共識把家庭、事業、生活經營好，並謝謝艾成提早訂了寵物友善餐廳，帶她跟毛小孩哈嚕一同去慶祝。
黃國倫在直播中透露，有一次因為夫妻有摩擦，而讓老婆寇乃馨摔了他的吉他，他深情地說「老婆，你比吉他重要，如果砸吉他你會比較開心，我還有五十把你都可以砸。」寇乃馨立馬感動落淚，後來變成她買最貴的吉他給他。
黃國倫也介紹了這一把是2007年由Martin生產的超昂貴吉他，市值粗估360萬台幣，他說這是2004年馬丁為了慶祝全球生產100萬把吉他，而推出的全球限量50把紀念琴D100，然而D100是馬丁吉他的巔峰製作，耗時10多年才把全部50把製作完畢，每把吉他都有幾千個珍珠貝殼手工鑲嵌，加上它用最高規格的材質巴西玫瑰木，是所有吉他狂們極度想要收藏的巔峰之作，也讓艾成跟張芸京無不使出渾身解數，希望能夠用這把吉他來彈奏歌曲。
黃國倫表示之前在超偶看到張芸京覺得她有一點憂傷氣質，但現在完全改觀，歌聲的蛻變有如內斂的小提琴，很優雅，而艾成就是一把電吉他，有魅力，有力量，對兩位得意門生這些年來的成長讚譽有加，就在兩人粉絲投票競爭高下難分時，此次「總評審」國倫老師神來一筆公布最後裁定，變成「6手聯彈」，芸京按和弦、艾成與國倫老師刷吉他，兩人都如願彈奏到名貴的360萬吉他D-100!可謂是皆大歡喜，直播過程更從原定1小時變成3小時，讓觀看直播的觀眾直呼賺到了！