一束鮮花一盞燭光　陳其邁感謝守護高雄的無名英雄

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陳其邁表示，今年是高雄產業轉型進程中非常關鍵的一年，高雄即將在後勁五輕的舊址上迎接台積電設廠，橋頭科學園區也會在9月開放廠商進場興建廠房，象徵高雄追求從重工業和石化產業重鎮，朝高科技產業大城轉型，已經成為現在進行式。
陳其邁也細數他擔任高雄市長，和所有市民朋友一起兩年拚四年，拚產業轉型也兼顧居住正義，秉持青年、育兒、弱勢三大優先，希望市民朋友的居住權利獲得充分保障！所以趕進度興建社會住宅，中央地方合作目標12000戶。也以囤房稅增加的稅收作為財源，放寬條件擴大辦理租金補貼。
陳其邁認為，高雄產業轉型是一個現在進行式的勵志故事，在勇敢迎接改變與挑戰的同時，也絕對不會忘記一路走來，高雄城市和高雄人親身經歷的挫折與傷痛。特別是今天，他還是如同去年此刻，一束鮮花一盞燭光一點心意，和不幸罹難者與勇敢行過的傷者一起，照看我們共同堅持的信念和努力癒合的傷痕。
陳其邁認為，高雄是充滿希望、永不放棄的城市。在天光破曉之前，他也藉此一束鮮花一盞燭光一點心意，感謝24小時運作的市府管線安全辦公室基層公務員以及相互配合的警消同仁，感謝這幾年參與抗疫的醫護朋友和所有第一線防疫同仁，感謝每一位在各自崗位，守護高雄城市安全健康的無名英雄！