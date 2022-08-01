獨／打三份工維持生計 有氧體操誕生超級新星

我是廣告 請繼續往下閱讀
因為姊姊練體操，魏連軍小一開始接觸，並逐漸展現過人天賦，但造化弄人，因為家裡因素，沒錢負擔學費，而中斷練習，直到啟蒙恩師孟小亞的協助，才讓他重新回到體操場。
從小就被要求獨立的魏連軍，擁有超齡的心智，遇到任何困境都能以樂觀的態度面對。即使前幾年父親過世，母親帶哥哥搬家，他仍勇敢面對。魏連軍說，「父親的愛一直在我心中，但他病痛纏身，去當天使也是一種解脫，我會努力訓練，每一面的獎牌、每一次榮耀，都想與他分享。」
魏連軍成長過程中，最感謝啟蒙恩師孟小亞，他說，「我見她的時間，遠超過我親生母親，他不僅教我體操的技術，更教會我做人處事的道理，她就像我另一個媽媽，她對我的付出太多太多。」
在世錦賽前夕，魏連軍確診，孟小亞無懼染疫風險，把他接到家裡住。魏連軍說，「當時宿舍無法住，家人都在台中，真的無處可去，但小亞教練二話不說讓我住到她家，還每餐送食物、清冠一號給我，讓我無後顧之憂養病。」
本次世錦賽魏連軍拿下台灣最佳成績第8，但其實在決賽他發生了致命失誤，不然很有機會站上頒獎台。魏連軍說，「小亞教練比我還傷心，還大哭一場，但她沒有怪我，而是自責沒把我教好。」
孟小亞說，「真的很可惜，若沒有失誤，真的很有機會奪牌。魏連軍是個堅強的孩子，回到宿舍他把自己失誤的影片，重播幾百次，我內心很不捨，加上很遺憾，才會情緒潰堤。」
本次世錦賽非常艱辛，因為協會經費有限，只能支付教練和選手的費用，但到葡萄牙人生地不熟，又沒有後勤團隊，舉步維艱。孟小亞表示，「其他雜事我可以自己處理，但我希望給選手最好的照顧，因此我們自費聘請隨隊醫生，超過10萬的費用，都是靠武漢國小體操隊的家長和善心人士資助，但還是很感謝體操協會願意幫我們多報一個名額，至少能有醫生照料選手的健康。」