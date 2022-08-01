打造高雄為全球最有價值半導體產業聚落 帶動產業升級
高雄市長陳其邁上任後將加速推動產業轉型、增加就業機會列為優先政策，累計至今年4月底投資達4,981億元，重大投資案包括台積電、穩懋、默克等大廠，串接南科台南及高雄園區、橋科、仁武產業園區及楠梓產業園區，形成半導體S廊道，可望帶動產業升級轉型，整體招商預計5年內創造逾4.5萬個以上工作機會。
高雄市政府預估在關鍵大廠台積電進駐後，高雄半導體完整產業鏈將在5年內逐漸成形，帶動高階研發與設計人才等需求，帶動商業、服務業等三級產業發展，提升整體薪資水平。其中楠梓產業園區所在地為中油高雄煉油廠舊址，經整治完成通過市府環境影響評估後，今年4月底完成園區核定，5月點交土地給台積電設廠及取得建照，6月園區公設及建廠將同步動工。預計2023年7月開始營運後將創造1,500名就業人口及1,576億元年產值。
高市府表示，半導體產業競爭除了土地及水電資源，人才培育更是關鍵，為此，發展南部半導體科技廊帶，高雄市政府積極與臨近頂尖大學合作，爭取獲國家重點領域產學合作及人才培育創新條例核定成立的成功大學「智慧半導體及永續製造學院」至高雄85大樓開設晶片設計、半導體製程等5大專業領域培訓課程。
同時，在地中山大學不僅獲准成立「半導體及重點科技研究學院」，先進半導體封測及精密電子零組件等兩研究所亦已開始招生，超前部署半導體相關產業人才需求外，中山大學也成立的國際金融研究學院，啟動大南方半導體及相關帶動產業所需人才培育計畫，打造高雄成為全球最有價值的半導體產業聚落。