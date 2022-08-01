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停電夢魘惹民怨　民眾黨團籲：提高供電可靠性

▲停電夢魘惹民怨，民眾黨團呼籲，加速能源佈局、提高供電可靠性。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.01）
▲停電夢魘惹民怨，民眾黨團呼籲，加速能源佈局、提高供電可靠性。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.01）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-01 10:46:36

今夏氣溫持續飆高，全國用電頻頻刷新紀錄，供電不穩導致全國各地停跳電事故不斷。對此，台灣民眾黨立院黨團今 （1）日呼籲政府加快再生能源佈局，並提高台灣電力系統可靠度。

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民眾黨立院黨團今日舉行「明天會停電嗎？ 停電夢魘招民怨，政府只會鞠躬道歉？」記者會，黨團總召邱臣遠表示，經濟部最新《電力資源供需報告》指出，產業擴張導致台灣2021年用電需求飆漲，能源轉型速度明顯跟不上工業用電，極端高溫的日子持續增加，民生電力需求也跟著吃緊。台電雖然持續推動「配電系統強韌計畫」力保供電穩定，但今年1到6月全台仍累積3,794起停跳電事故，設備因素占39%、外力因素如鳥獸樹竹碰觸占43%，台灣電力可靠度仍待提升。

邱臣遠指出，氣候變遷造成夏季更長更熱，各國政府與電力事業都需超前準備，國內目前推動電動車產業，也勢必造成夜間用電量增加，但隨著台灣積極發展再生能源，白天光電發電量大增，不過夜間光電無法出力，電力調度面臨夜尖峰的挑戰，政府與台電應該構思因應方法或政策。

邱臣遠直言，經濟部報告預估今年尖峰負載3,970萬瓩 ，但由於天氣酷熱，上週瞬時尖峰負載已連續3天突破4000萬瓩，報告顯然失準，全國各地陸續傳出供電設備不堪負荷、區域停電等事故。政府對未來用電太過樂觀，綠能進度緩慢，風電與太陽都無法作為穩定的機載電力，最後還是得依賴火力發電。

邱臣遠呼籲，政府應正視台灣用電量大增及電網韌性不足等問題，重新檢視再生能源推動政策、加速線路設備更新汰換，並規劃電力調度，確保在極端高溫與產業用電量大增的狀況下，台灣還是可以供電無恙。

民眾黨台北市松山信義區市議員參選人楊寶楨表示，政府應該明確和國人說明台灣到底缺不缺電，如果只是電網的問題，那解決方法為何？而不是在這麼熱的夏天，「讓大家三天兩頭輪流體驗跳電，再推小動物出來扛責。」

楊寶楨指出，選區的饒河夜市七月中一天內兩度跳電，夜市老闆怨聲載道，客人逛街時遇到停電，大熱天停電留不住客人，損失的營業額也無處申請補助， 即便想要提早打烊鐵捲門不能關，銀樓更怕有小偷趁黑偷走珠寶，民眾討生活已經很不容易，只希望供電穩定，停電不要變成常態。

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