小學童野溪戲水 員警嗶嗶~叫上岸 「請勿戲水」怎麼念？
連日酷暑燠熱，2名小學童日前於暑假期間相約到北屯區旱溪閒晃玩水，第五分局員警接民眾表示擔心的報案，趕往溪邊吹「嗶嗶~~」叫2名孩童穿上褲子回來堤岸邊，並請2名學童唸一下「請勿戲水」的告示牌，詎料2名學童都看不懂「戲」字，員警立即化身國語老師，教他們這字唸「ㄒㄧˋ」，就是不可在危險水域及無救生員的河水溪流游泳、戲水，可能發生溺水事件！員警確定孩童都學懂了，並目視確認2人都遠離溪邊了，這才放心返回線上巡邏勤務。
每年暑假期間，經常發生青少年學生相約至海邊或野溪戲水而不幸滅頂的不幸事件，上星期(7月28日)下午15時左右，於臺中市北屯區旱溪西路三段，一名熱心民眾攔下第五分局松安所警車，神情緊張地向警方報案，稱見到幾名孩童於旱溪邊戲水、游泳，看起來相當危險，便向警方請求協助。松安派出所巡佐潘長泰及警員黃長皓，趕緊前往旱溪堤岸邊目視搜巡，果真見到2名男童在溪邊忘我地戲水消暑，潘巡佐對著孩童吹猛哨「嗶嗶~~」示意男童上岸，男童才趕緊穿上褲子，兩人齊向警方走來，警方告知男孩此處溪邊有相當危險性，不可以玩水，以免發生意外。
警方告誡完，兩名孩童說不知道不能下去玩水，但也不好意思地跨上腳踏車準備離去，剛好路旁便矗立著水利署設置的告示牌，斗大的標語寫著「請勿戲水、游泳」，警員便請男孩讀一下告示牌上的字，然而男童看了半天，只能讀出「請勿~水」，然後指著牌上的「戲」字怎麼唸？警察伯伯瞬間化身國語老師，教導男孩該字讀作「ㄒ一ˋ」。雖說男童不認識「戲」字，但水利署的告示牌上亦有圖示表明，警察伯伯即依圖示向男童說明「在危險水域及無救生員的河水溪流游泳、戲水，可能發生溺水事件」，叮囑兩名孩童千萬要注意！
第五分局警方呼籲，暑假期間家長宜多加留意孩童交友情形及動向，夏季酷暑難耐，孩童為求降溫消暑常結伴至溪流、河川戲水，若遇午後雷陣雨引發溪水暴漲，可能導致溺水事件，故從事水上活動應選擇設有救生員的合格游泳池或海水浴場，以確保安全。