COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／七夕想脫單必看！《桃花仲介事務所》牽起連結

▲《桃花仲介事務所》作者山人糟以「月老」來當創作主題。（圖／漫畫星提供）
▲《桃花仲介事務所》作者山人糟以「月老」來當創作主題。（圖／漫畫星提供）

本報訊

2022-08-01 11:20:47

8/4是農曆七夕情人節，在台灣的情侶們開始紛紛苦惱要吃什麼大餐？買什麼禮物給戀人？也有人期待能順利在這時候找到自己的靈魂伴侶，浪漫脫單取得良緣。今年情人節前夕，beanfun!漫畫星攜手新銳台灣漫畫家山人糟，推出《桃花仲介事務所》，描述英年早逝的工程師王雁君，拒絕投胎而加入桃花仲介事務所成為月老實習生。此時，參拜月老的信徒寥寥無幾，面對即將倒閉的事務所，王雁君製作出「線上速配程式」，甚至搭配Vtuber來做推廣，如此數位化的牽線服務就此誕生。掌管姻緣的神明月老搭配穿梭於次元之間的Vtuber，民俗文化與虛擬網路的火花，加上輕鬆歡樂的故事氛圍，甫上線立即引發網友熱烈討論。目前《桃花仲介事務所》在beanfun!漫畫星隔周三上午11:00準時更新，社團同步推出開運手機桌布，供粉絲領取使用，有月老保佑桃花運必UP！

我是廣告 請繼續往下閱讀
充滿挑戰性的題材　文化衝突的全新體驗

七夕情人節將至，許多單身者開始到月老廟祈求好姻緣，而beanfun!漫畫星也切合時事推出了首部以月老為主題的作品《桃花仲介事務所》，由漫畫家山人糟所繪製。當山人糟提到會以月老為主題創作時，有感而發地說到：「月老已經很勞心勞命，想讓信徒獲得幸福，如果信徒挑三揀四難伺候，會不會每天工作到很厭世呢？」，故以月老的視點來，觀察現代男女對於戀愛的需求。故事中除了民俗文化的神明之外，特別加入了Vtuber角色月月子，創造獨一無二的作品風格，緣由為山人糟身邊好友經常推薦喜歡的Vtuber，甚至還有好友成為Vtuber，很幸運能向兩位好友取材專業術語及直播圈生態，並靈活運用在《桃花仲介事務所》劇情之中。台灣民間信仰的月老搭配現在十分流行的Vtuber，《桃花仲介事務所》提供許多服務給信徒，結合虛擬與現實所誕生的新視角，帶給台漫讀者十分新鮮的感受。

月老信物加碼　大數據配對也能求得好姻緣!?

《桃花仲介事務所》以輕鬆有趣的故事節奏加入許多時事話題，繪出現代人對於婚姻、戀愛的觀念型態不停地在變化，此外，防疫生活下正影響大家的人際關係，甚至減少認識新對象的契機。該作品以大數據配對的月老角色出發，就好似交友APP，在演算中找到真愛外，也描繪出現代男女對網路上展演的迷戀。隨著劇情發展，月老將牽起更多人與人之間的緣分，而身為Vtuber的月月子未來會有怎樣的配對呢？不少網友引領期盼後續故事將會如何發展。《桃花仲介事務所》目前已在beanfun!漫畫星熱烈連載中，現在配合七夕情人節限定推出《桃花仲介事務所》開運手機桌布，各位善男信女只要前往漫畫星官方社團就能領取。讓大家美圖隨身帶著走，「月老保祐好姻緣」應有盡有。

beanfun!漫畫星《桃花仲介事務所》：https://bean.fun/UUi0g
beanfun!漫畫星官方社團：https://bean.fun/nMY3Z

CCC數位平台前進漫畫博覽會！人氣台漫周邊免費帶回家

聖地牙哥國際漫畫展開展　鵝肉麵、木可柯擔任駐攤藝術家

獨／《原子少年》漫畫幕後大揭秘！Q版少年誕生由來曝光

以前漫畫好便宜！ACG哪些漲最多？網嘆：「這個」最誇張

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀