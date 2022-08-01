特企／七夕想脫單必看！《桃花仲介事務所》牽起連結

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七夕情人節將至，許多單身者開始到月老廟祈求好姻緣，而beanfun!漫畫星也切合時事推出了首部以月老為主題的作品《桃花仲介事務所》，由漫畫家山人糟所繪製。當山人糟提到會以月老為主題創作時，有感而發地說到：「月老已經很勞心勞命，想讓信徒獲得幸福，如果信徒挑三揀四難伺候，會不會每天工作到很厭世呢？」，故以月老的視點來，觀察現代男女對於戀愛的需求。故事中除了民俗文化的神明之外，特別加入了Vtuber角色月月子，創造獨一無二的作品風格，緣由為山人糟身邊好友經常推薦喜歡的Vtuber，甚至還有好友成為Vtuber，很幸運能向兩位好友取材專業術語及直播圈生態，並靈活運用在《桃花仲介事務所》劇情之中。台灣民間信仰的月老搭配現在十分流行的Vtuber，《桃花仲介事務所》提供許多服務給信徒，結合虛擬與現實所誕生的新視角，帶給台漫讀者十分新鮮的感受。
月老信物加碼 大數據配對也能求得好姻緣!?
《桃花仲介事務所》以輕鬆有趣的故事節奏加入許多時事話題，繪出現代人對於婚姻、戀愛的觀念型態不停地在變化，此外，防疫生活下正影響大家的人際關係，甚至減少認識新對象的契機。該作品以大數據配對的月老角色出發，就好似交友APP，在演算中找到真愛外，也描繪出現代男女對網路上展演的迷戀。隨著劇情發展，月老將牽起更多人與人之間的緣分，而身為Vtuber的月月子未來會有怎樣的配對呢？不少網友引領期盼後續故事將會如何發展。《桃花仲介事務所》目前已在beanfun!漫畫星熱烈連載中，現在配合七夕情人節限定推出《桃花仲介事務所》開運手機桌布，各位善男信女只要前往漫畫星官方社團就能領取。讓大家美圖隨身帶著走，「月老保祐好姻緣」應有盡有。
beanfun!漫畫星《桃花仲介事務所》：https://bean.fun/UUi0g
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