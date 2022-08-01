Tag人物／獨自救百隻流浪犬 愛媽罹癌泣:這些狗怎麼辦?

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「救狗的當下，只有一個念頭，比如說我們在路上看到一隻車禍的狗，或是我想救的狗，其實當下那個錢不會跑在腦袋裡面。」卓媽媽是一位珠心算老師，曾經存了三百六十萬，想要開一間安親班，開始救狗之後，因為自己的個性，她從來不接受任何捐款，不到幾年就把原本準備開安親班的錢花完，卓媽媽表示自己從來沒有算過在狗狗身上花了多少錢，她笑說:「我只知道說我每一個月，學生的費用都是乾的。」這三十年來卓媽媽從來沒有停止救狗，儘管她知道這是一場打不贏的仗，因為狗狗的棄養問題始終不會得到改善，早些時候她常會遇到用紙箱裝滿一整窩的小狗丟在路邊，甚至直接放在狗場門口，卓媽媽說：「大狗可以拒絕，但小狗不行。」因為如果自己不救的話，小狗在外是活不下去的，「直到現在，看到路邊的紙箱還會恐懼，因為那個陰影都還在。」卓媽媽心有餘悸的說。
狗場存留一度受到威脅 愛狗之心堅定感動上天
卓媽媽狗場原來不像現在有水有電、適合狗居住，狗場的前身是一座垃圾山，直到政府決定整頓狗場原址，她們才被發現，卓媽媽說，被發現的時候，頭髮一夕間都白了，因為不知道能將狗場搬到哪裡？真的到了山窮水盡，感到無助之際，卓媽只能向上天祈求幫助，「卓媽跪下來跟上天求，求祂幫助我，求祂讓我們的狗都能夠繼續在這裡。」或許真的是因爲老天爺，看到卓媽媽堅定的愛狗之心，最後政府同意將土地借給她做狗場使用，這才讓卓媽媽心愛的狗兒們結束了無家可歸命運。
最大問題永遠是「人」 捍衛犬隻生存卓媽比誰都兇
「其實我們養狗的愛媽跟愛爸，『人』是我們最大的困難。」有些人餵食流浪狗，餵完就走了，留下的垃圾影響到當地環境，讓許多民眾不喜歡看到有人餵食流浪狗，甚至會對愛媽、愛爸惡言相向，但卓媽媽每次餵食都會注意將環境收拾乾淨，在愛狗之餘，也會注重其他人的感受，她說:「我不會整個角度站在狗的立場，這樣不公平，你也要站在對方的立場。」儘管如此，卓媽媽還是非常執著地捍衛浪浪們的生存空間，如果是會追車、追人的狗，卓媽媽會帶回狗場親自照顧，但如果流浪狗沒有影響到任何人，那卓媽媽會收起平常和藹可親的笑容，她說:「如果這隻狗，牠根本都沒有影響到大家，牠只是在這個地球上佔了一個空間，甚至於牠只是要一口飯的，我告訴你，卓媽比誰都兇，我會據理力爭為這隻狗爭取牠生存的空間。」
知道罹癌先擔心狗怎麼辦 最大心願是和狗一起終老
五年前的一次例行健康檢查，卓媽媽被告知身體有一顆惡性腫瘤，幸運的是，發現時還沒有開始擴散，但醫生要求卓媽媽必須馬上辦理住院，當下她的腦袋裡只有一個念頭，那就是「狗怎麼辦？」，在知道自己罹癌的當下，卓媽媽不顧自己的健康，更擔心這些狗場裡的狗狗們，如果沒有自己的照顧該怎麼辦？幸好後來卓媽媽的病情控制住了，才讓她能繼續照顧心愛的狗狗們直到現在，卓媽媽說，她不會讓狗場裡的狗被收養，因為她曾經把狗送給別人，最後狗又走失，再度去流浪讓她的心很痛，她希望剩下的日子可以陪伴狗場裡22隻狗好好善終，「如果有一天我的狗場結束了，我有多餘的時間，卓媽也會在這一條路繼續走下去，哪裡需要幫忙我就去。」卓媽媽說等她把狗場好好打理完之後，狗場的土地會還給國家，但她也會繼續在救狗這條上不斷努力，雖然自己已經年過六十，但她還是會憑藉自己豐富的經驗，照顧每一隻有需要的流浪狗。
【#Tag人物小檔案】
姓名：卓惠穎
年紀：62歲
現任：「卓媽媽狗場」創辦人
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