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Tag人物／獨自救百隻流浪犬 愛媽罹癌泣:這些狗怎麼辦?

文/陳錦欣、林志勳

2022-08-01 11:27:322022-08-01 11:29:01

在熱鬧喧囂的北市內湖區，有這麼一個地方，聽不到狗叫聲，也聞不到任何令人皺眉的異味，卻有超過上百隻流浪狗曾在這裡獲得照顧，狗場的主人卓惠穎，人稱卓媽媽救助流浪狗至今已經三十年，這些年來幾乎僅憑一己之力，庇護了這些無家可歸的流浪狗，三十年前，卓媽媽的兒子在路上看見一隻流浪狗，於心不忍下請求媽媽將牠收養，從那個時候開始，卓媽媽便和浪浪們結下不解之緣，「卓媽就從那一隻開始，這個緣分就一直來了，卓媽就一隻一隻這樣子救。」從收養第一隻流浪狗到救助上百隻狗的狗場，三十年來，卓媽媽經歷過太多磨難，一路走來卓媽不收捐款，只收愛心物資，為得就是秉持著自己的初衷，要一心一意照顧這些流浪的犬隻，直到生命最後一刻。

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▲狗場的主人卓媽媽救助流浪狗至今已經三十年。（圖／記者林天佑拍攝）
三十年來救狗不間斷  看到紙箱還心有餘悸

救狗的當下，只有一個念頭，比如說我們在路上看到一隻車禍的狗，或是我想救的狗，其實當下那個錢不會跑在腦袋裡面。」卓媽媽是一位珠心算老師，曾經存了三百六十萬，想要開一間安親班，開始救狗之後，因為自己的個性，她從來不接受任何捐款，不到幾年就把原本準備開安親班的錢花完，卓媽媽表示自己從來沒有算過在狗狗身上花了多少錢，她笑說:「我只知道說我每一個月，學生的費用都是乾的。」這三十年來卓媽媽從來沒有停止救狗，儘管她知道這是一場打不贏的仗，因為狗狗的棄養問題始終不會得到改善，早些時候她常會遇到用紙箱裝滿一整窩的小狗丟在路邊，甚至直接放在狗場門口，卓媽媽說：「大狗可以拒絕，但小狗不行。」因為如果自己不救的話，小狗在外是活不下去的，「直到現在，看到路邊的紙箱還會恐懼，因為那個陰影都還在。」卓媽媽心有餘悸的說。

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▲遭到棄養的流浪狗，狗狗的棄養問題始終沒有得到改善。（圖／記者林天佑拍攝）
狗場存留一度受到威脅  愛狗之心堅定感動上天

卓媽媽狗場原來不像現在有水有電、適合狗居住，狗場的前身是一座垃圾山，直到政府決定整頓狗場原址，她們才被發現，卓媽媽說，被發現的時候，頭髮一夕間都白了，因為不知道能將狗場搬到哪裡？真的到了山窮水盡，感到無助之際，卓媽只能向上天祈求幫助，「卓媽跪下來跟上天求，求祂幫助我，求祂讓我們的狗都能夠繼續在這裡。」或許真的是因爲老天爺，看到卓媽媽堅定的愛狗之心，最後政府同意將土地借給她做狗場使用，這才讓卓媽媽心愛的狗兒們結束了無家可歸命運。


最大問題永遠是「人」  捍衛犬隻生存卓媽比誰都兇

其實我們養狗的愛媽跟愛爸，『人』是我們最大的困難。」有些人餵食流浪狗，餵完就走了，留下的垃圾影響到當地環境，讓許多民眾不喜歡看到有人餵食流浪狗，甚至會對愛媽、愛爸惡言相向，但卓媽媽每次餵食都會注意將環境收拾乾淨，在愛狗之餘，也會注重其他人的感受，她說:「我不會整個角度站在狗的立場，這樣不公平，你也要站在對方的立場。」儘管如此，卓媽媽還是非常執著地捍衛浪浪們的生存空間，如果是會追車、追人的狗，卓媽媽會帶回狗場親自照顧，但如果流浪狗沒有影響到任何人，那卓媽媽會收起平常和藹可親的笑容，她說:「如果這隻狗，牠根本都沒有影響到大家，牠只是在這個地球上佔了一個空間，甚至於牠只是要一口飯的，我告訴你，卓媽比誰都兇，我會據理力爭為這隻狗爭取牠生存的空間。

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▲雖然卓媽已經年過六十，但她還是會盡全力照顧每一隻需要照顧的流浪狗。（圖／記者林天佑拍攝）
知道罹癌先擔心狗怎麼辦  最大心願是和狗一起終老

五年前的一次例行健康檢查，卓媽媽被告知身體有一顆惡性腫瘤，幸運的是，發現時還沒有開始擴散，但醫生要求卓媽媽必須馬上辦理住院，當下她的腦袋裡只有一個念頭，那就是「狗怎麼辦？」，在知道自己罹癌的當下，卓媽媽不顧自己的健康，更擔心這些狗場裡的狗狗們，如果沒有自己的照顧該怎麼辦？幸好後來卓媽媽的病情控制住了，才讓她能繼續照顧心愛的狗狗們直到現在，卓媽媽說，她不會讓狗場裡的狗被收養，因為她曾經把狗送給別人，最後狗又走失，再度去流浪讓她的心很痛，她希望剩下的日子可以陪伴狗場裡22隻狗好好善終，「如果有一天我的狗場結束了，我有多餘的時間，卓媽也會在這一條路繼續走下去，哪裡需要幫忙我就去。」卓媽媽說等她把狗場好好打理完之後，狗場的土地會還給國家，但她也會繼續在救狗這條上不斷努力，雖然自己已經年過六十，但她還是會憑藉自己豐富的經驗，照顧每一隻有需要的流浪狗。


【#Tag人物小檔案】
姓名：卓惠穎
年紀：62歲
現任：「卓媽媽狗場」創辦人
欲了解更多請上 「卓媽狗場志工」臉書粉絲專頁（連結）


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