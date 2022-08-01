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檢舉陳明通違反學術倫理　王鴻薇：三次聲明都是事後串供

▲國民黨台北市議員王鴻薇1日再度召開記者會，除了表明已經向教育部具名檢舉國安局長陳明通違反學術倫理外，更直言陳明通的三次聲明與林智堅三度召開記者會，都是事後串供。（圖／王鴻薇辦公室提供）
▲國民黨台北市議員王鴻薇1日再度召開記者會，除了表明已經向教育部具名檢舉國安局長陳明通違反學術倫理外，更直言陳明通的三次聲明與林智堅三度召開記者會，都是事後串供。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者丁上程／台北報導

2022-08-01 11:42:30

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件，至今仍舊持續延燒。當初爆料林智堅論文抄襲的國民黨台北市議員王鴻薇，今（1）日上午再度召開記者會，強調已經向台大及教育部，具名檢舉林智堅的指導老師、現任國安局長陳明通「違反學術倫理」。王鴻薇更近一步強調，陳明通的三次聲明與林智堅召開的三次記者會，都是兩人事後串供。

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王鴻薇表示，陳明通昨日發表的聲明中，已經自己證明自己有罪。「照陳明通的說法，他在改完林智堅論文的相關摘要跟計畫後，在林智堅不知情的情況下，拿給余政煌使用。」王鴻薇指出，這就是陳明通自證有罪強而有力的證據，「若按照陳明通寫出來的劇本，當然嚴重違反學術倫理，因為指導教授、口試委員，怎麼可以把學生還未發表的論文拿給另一個學生使用？」

王鴻薇更近一步質疑，陳明通發出的三次聲明，與林智堅召開的三次記者會，都是「事後串供」。「尤其昨天，事件經過將近一個月，因為無法釐清外界疑慮，所以兩人又想了另一套劇本對外界說明。」王鴻微說，既然林志堅跟陳明通兩個人都不願意到台大說明，「我直接向台大、教育部，來告發陳明通違反學術倫理。」

王鴻薇也向陳明通喊話，「不要以為高居國安局長，就可以為所欲為。」王鴻薇說，陳明通包庇林智堅、與林智堅配合，「他開記者會你就發聲明，然後兩個人還都拒絕到台大說明，根本就是自導自演，還要余政煌吞下去。」

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