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國立大學4位新校長上任、2位續任　教長期許貢獻心力

▲教育部今（1）日舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）
▲教育部今（1）日舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-01 12:01:38

教育部今（1）日在於教育部5樓大禮堂舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，由教育部長潘文忠擔任監交人。國立政治大學校長李蔡彥、國立台中教育大學校長郭伯臣、國立屏東大學校長陳永森，以及國立屏東科技大學校長張金龍，4位新任校長上任；國立體育大學校長邱炳坤及國立金門大學校長陳建民2位校長續任。

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教育部說明，李蔡彥為美國史丹福大學機械工程學系博士，曾擔任教育部資訊及科技教育司司長，並曾任國立政治大學主任秘書、教務處副教務長、教學發展中心中心主任、電子計算機中心中心主任、資訊科學系系主任。

潘文忠說，李蔡彥長期致力跨領域教學跟研究與資訊深化，近年也參與前瞻基礎建設中小學數位校園建設計畫，推動大學程式設計教育等，不只為政大服務，對全國高教也做非常多努力；李蔡彥治校理念盼帶領政大轉型為數位賦能的人文社科大學，期許他順利經營校園。

潘文忠表示，郭伯臣為美國普渡大學電機暨資訊工程學院博士，剛卸下教育部資訊及科技教育司司長職務，曾擔任科技部科教發展及國際合作司數學教育學門召集人、國立台中教育大學教育學院院長、教育資訊與測驗統計研究所所長。郭伯臣對於中小學校園數位優化作了非常大的精進，治校理念盼打造數位治理、智慧校園，祝福他讓校務發展繼續向前。

陳永森為國立台灣大學地理環境資源研究所博士，曾擔任屏東縣政府建設局局長、國立屏東大學主任秘書、總務長；張金龍為德國斯圖佳特大學工學博士，曾擔任國立屏東科技大學總務長、學生事務處副學務長、環境保護暨安全衛生中心中心主任。

此外，邱炳坤及陳建民等2位續任校長，教育部也於典禮中一併致送聘書。

潘文忠期許4位新任校長、2位續任校長接棒，承擔校務發展重責大任，盼各位校長以新觀念、新視野、新做法，特別透過實踐教學創新、善用數位科技、培育跨域人才、善盡社會責任等，引領學校邁向國際，並繼續為教育貢獻心力、齊心創造教育更美好的未來。

另卸任校長包括國立政治大學前校長郭明政、國立台中教育大學前校長王如哲、國立屏東大學前校長古源光及國立屏東科技大學前校長戴昌賢，教育部也在典禮中致贈紀念品，表達感謝。

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