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管碧玲再槓東環段「說謊」　黃珊珊反嗆：先把程序搞清楚

▲針對立委管碧玲質疑東環段說法是「魚目混珠式的謊言」，黃珊珊1日受訪時回擊，強調管碧玲應該要先把程序搞清楚。（資料照／記者丁上程攝，2022.07.26）
▲針對立委管碧玲質疑東環段說法是「魚目混珠式的謊言」，黃珊珊1日受訪時回擊，強調管碧玲應該要先把程序搞清楚。（資料照／記者丁上程攝，2022.07.26）

記者丁上程／台北報導

2022-08-01 12:02:51

2022年地方縣市首長選戰在即，首都台北市長選戰一直是外界關注焦點。近日來針對北市內湖交通問題，各方市長參選人頻頻交鋒，民進黨台北市長參選人陳時中的政策小組總召集人、立委管碧玲就在臉書上批評北市副市長黃珊珊，針對捷運環狀線東環段是「魚目混珠式的說謊」。對此黃珊珊今（1）日上午也回應「我想委員可能要把程序搞清楚」。

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管碧玲昨日在臉書上PO文指出，談內湖交通就是要抬捷運環狀線東環段。管碧玲更將砲口對準黃珊珊，「妳把缺工缺料包進來，是魚目混珠式的說謊！因為，東環段還沒細部設計、還沒編預算！和缺工缺料啥關係？」管碧玲說，捷運已經延宕八年，現在還要再等十年？千萬不要這麼理直氣壯。

對此黃珊珊今日上午也回擊，強調東環段「沒有經過核定，怎麼會有細部設計跟編預算？」黃珊珊直言，管碧玲可能要先把程序搞清楚再來討論，環狀線中的北環段與南環段都已經核定，所以才有細部計畫與預算編列，近年因為缺工缺料的問題，工程無法發包；至於東環段是比北環南環還要下一個階段，所以進度本來就會慢一點。

黃珊珊強調，東環段的審核計畫，至今還躺在交通部等待核定，「我不知道管碧玲在堅持什麼，她就一直要扯東環段嗎？」黃珊珊說，東環段所有的進度都在交通部，管碧玲應該去監督交通部要不要快一點。

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