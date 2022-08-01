名家論壇》朱駿／台大論文抄襲事件反映台灣前途堪憂

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這件事表面上就是林智堅的論文涉嫌抄襲，學生論文抄襲而獲取學位，同時反映出教授失職或縱容，此事經過指導教授陳明通的說明，似乎難掩陳有從中促成包庇之嫌。是故，一件事至少反映出兩個面向，亦即學生抄襲，騙取學位；教授縱容包庇，以國家學位做公關。由此更派生出其它的面向，學術倫理、大學管理、教授素質與操守、學位授予程序以及所繳論文透明度等諸問題。
除此之外，在這事件上，許多人切入的角度不同，余正煌的律師張祐齊轉達余的話指出，「林智堅要選舉，但我不需要，林所討論的是政治問題，而我討論的是法律和學術問題，……不應該將學術問題用政治帶過。」余在這裏提到的就涉及選舉、政治、法律與學術諸面向。
這件事實質上已經反映出多重面向，應該已經不是一件小事，事實上還有更深層嚴重的面向未被諸人提及。
嚴重性影響深遠
這類論文抄襲與教授包庇所產生之負面影響的嚴重性，恐怕要從人類近代文明發展的歷程來看，才能看得較為清晰。
人類自工業革命以來，各國都非常重視科學技術的發展，在台灣幾十年來靠此繁榮經濟，曾經有技術官僚當道主政，創下台灣奇蹟的光榮事蹟，提升了國際地位，理工科在此地更是天之驕子，一般人對文史哲科與社會科學並不重視。
回顧人類歷史，古希臘是先有希臘三哲的思想之後，才有希臘化時代輝煌的科學。羅馬本身科學不強，但法政強，也以法政統領科學興盛之地如亞歷山卓諸地數百年。西方近代科學的興起是在笛卡爾、培根、霍布斯、洛克、休謨、……等人的思想出現、啟發、引導之後。工業革命首先發生在英國，發展出日後的日不落國，得力於早先政治上的光榮革命與當時英國人以及蘇格蘭人思想蓬勃發展，推動了科學的發展。美國後來迄今的強大當然植基於強大的科技，但建國直至內戰期間科技並不發達，後來科技的快速發展得力於聯邦憲政體制與思想自由。
簡言之，「科技始終來自於人性」，是人類思想強大之後的產物，而真正能陶鑄提升人性與思想的是文學、歷史學、哲學與社會科學，特別是歷史學與社會科學，是事實的科學，是保存與鍛鍊人類真實靈魂的學科。以美國為現代強大代表的西方社會而言，令其真正強大的基礎在於歷史學與社會科學。美國自上世紀初起，在此領域逐漸超越歐洲，正是成為取代歐洲霸權之實力的根基所在，迄今遙遙領先全世界，無人能望其項背，真正的力量源泉也在於此。
軟實力才是國家社會實力的源泉
最後支撐國家存亡的力量固然為武力，但武力的硬實力有時而窮，可持續性與覆蓋面差，且有遭來戰爭橫禍破壞的風險。經濟的巧實力雖然有較武力為長的可持續性與較大的覆蓋面，不易遭來戰爭橫禍，但也易遭人怨恨，引起對自己不利的反效果，昔日的美援與今日中國大陸的「一帶一路」可資證明。唯有不以武力與以金錢買賣之經濟實力為基礎的軟實力才能長久持續地穿透人心，長期和平地拓展一國的輻射力量。
武力強大不是國家強大的保證，俄羅斯就是現今最好說明此論斷的例子。經濟力也不是國家可以穩當倚賴的實力，美國、日本、德國的經濟實力都已較昔日脆弱，特別是美國，曾因美援獲得多國的歸心，但也因此招致不少怨懟，如今風光已不比當年。但是，美國依然是世界最強盛的國家，則為不爭的事實，實力的基礎不在經濟，而在軟實力。
軟實力強大的國家之經濟巧實力與武力硬實力都不會差，只會比其他國家表現得更突出，這也已為自工業革命以來的世界歷史所證實。中共妄想創造「人類文明新形態」，以此新文明繞過且取代覆蓋西方文明，取代美國的地位，引領世界發展，說得天花亂墜，但一再地被看破手腳，「一帶一路」走得踉踉蹌蹌，開高走低，就在於政治體制落後人類發展文明階段，軟實力貧乏所致。
敗壞台灣寶貴的軟實力
將人類這方面的發展事實投射到林智堅論文抄襲事件與台灣的發展來看，台大研究所尚且如此，可見台灣社會科學教育做假的風氣已到了無以復加的地步，社會科學是事實的科學，是強化人類深度思考的學科，都能做假，執政黨還全力政治動員為其開脫，台灣什麼不能做假？人民的思想只能空洞，能有什麼強度？人民思想沒有強度，抄襲作假成為風尚的社會能有多少軟實力不被糟蹋破壞？能持續向上提升，還是向下沉淪？現在的科技產業能輝煌到那去？前人留下的基業還能維持多久？這件事透露出台灣之病已入膏肓了的事實，勢必影響台灣的前途。
履霜堅冰至，見微知著，何況，台大出如此大事，豈是輕微小事？大家再依一般經驗法則想想。台大國發所只有陳明通與林智堅這樣幹嗎？台大只有國發所有這等事兒嗎？全國只有台大這樣嗎？整天口上掛著「真愛台灣」者能不為台灣前途憂心忡忡嗎？
●作者：朱駿／時事評論人
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