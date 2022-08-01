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保時捷當貨車！「做工的人」故事超勵志　美女主播感慨深

▲劉芯彤日前撞見一名油漆師傅將保時捷當作貨車，引發網友討論，今（1）日她也曝光背後勵志故事。（圖／翻攝劉芯彤臉書）
▲劉芯彤日前撞見一名油漆師傅將保時捷當作貨車，引發網友討論，今（1）日她也曝光背後勵志故事。（圖／翻攝劉芯彤臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 12:37:48

俗話說「三百六十五行，行行出狀元」，各行各業都有辛苦和值得敬佩的地方，而美女主播劉芯彤前陣子在臉書分享「做工的人」將保時捷當貨車的照片，在網路上引起廣大迴響。今（1）日劉芯彤曝光後續，分享這位師傅的背後故事，不禁感慨表示「強調沒有哪份工作特別高尚，也沒有哪份工作可以被輕視」。

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劉芯彤上月20日在臉書分享一則故事，表示前陣子社區正在重新改污水管，但她發現一輛白色保時捷，車上下來兩位年輕人，打開後車廂搬了許多工具出來，讓劉芯彤驚呼「這輛可是保時捷的休旅車，被當成載貨的貨車。是誰說，要有錢就是要好好唸書的？有一技之長才是現在成功的最佳關鍵呀。」更大讚兩位年輕人工作相當認真。

▲劉芯彤發現年輕師傅將保時捷當作貨車，讓她忍不住驚呼「是誰說，要有錢就是要好好唸書的？有一技之長才是現在成功的最佳關鍵呀」。（圖／翻攝劉芯彤臉書）
▲劉芯彤發現年輕師傅將保時捷當作貨車，讓她忍不住驚呼「是誰說，要有錢就是要好好唸書的？有一技之長才是現在成功的最佳關鍵呀」。（圖／翻攝劉芯彤臉書）
今（1）日劉芯彤於臉書曝光後續，表示那名師傅叫做緯緯，今年32歲了，照片中的保時捷確實是他買的新車，且平常真的拿來當貨車使用。至於有網友提到「說不定油漆師傅家裡很有錢」，緯緯解釋自己並非有錢人家的孩子，年輕時的他不愛讀書，甚至曾踏錯路，讓爸媽十分苦惱擔心。

直到某天他頓悟人生不該如此，退伍後想找工作卻碰壁，後來轉念決定找到一技之長，開始學習油漆技能，緯緯說「要學一技之長不難，難的是要忍受許多事，像是老師傅的刁難、技術的瓶頸等，克服這些後，還要有超強的毅力堅持下去。」

而他當學徒一天工資800元，若是有經驗的油漆師傅，一天工資則約2800元，雖然比一般上班族好很多，但沒有年輕人肯學，除了工作太苦等原因外，緯緯坦言「社會上對於他這樣做工的人，還是有歧視，認為他們就是社會底層的人。他受這些眼光也忍受了很多年，當初他也是被親戚朋友們笑很久，被看不起」。

最後緯緯靠著不放棄的毅力成功，也老實地說「開保時捷是他的夢想！」所以想用一台好車肯定自身努力，也希望能靠這輛車翻轉世俗對他的眼光。

▲劉芯彤罹乳癌，挖掉癌細胞、淋巴結。（圖／劉芯彤臉書）
▲劉芯彤分享油漆師傅的故事，引發網友們討論。（圖／翻攝劉芯彤臉書）
劉芯彤聽完對方的故事後，也有了很深的感慨，不禁感嘆說道「我們常常教育下一代，人沒有貴賤之分，但真正能做到用平等眼光看待的人又有多少？」且強調沒有哪份工作特別高尚，也沒有能被輕視，「因為少了哪個環節，這個世界將無法運行。而且，只要在自己專精的領域當中，持續不斷努力，總有一天終將獲得美好的果實，緯緯如此，我相信只要有信念的人願意堅持做，每個人都能如此」。

貼文一出，也引發眾多網友大讚，「太勵志了」、「買進夢想肯定自己的努力，也是驅動自己持續向上的力量，很棒！」、「真的，行行出狀元」、「學個技術也是很好的人生選擇、一技之長在身上不怕沒飯吃、也不輸給高學歷的，加油」。（編輯：陳雅雲）


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