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LUXGEN首開蝦皮商城直接下單買車！鬼月指定車款現打9折

▲LUXGEN趁吉祥月逆勢操作，今(1)日宣布於蝦皮商城開設「LUXGEN品牌旗艦館」，成為全台唯一汽車品牌商城。（圖／官方提供）
▲LUXGEN趁吉祥月逆勢操作，今(1)日宣布於蝦皮商城開設「LUXGEN品牌旗艦館」，成為全台唯一汽車品牌商城。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-01 12:36:38

農曆七月在傳統民俗習慣上有諸多禁忌，隨著時代的改變，年輕人逐漸走向尊重但不會侷限自己過多。LUXGEN趁「吉祥月」逆勢操作，今(1)日宣布於蝦皮商城開設「LUXGEN品牌旗艦館」，成為全台唯一汽車品牌商城，全車系皆可以下訂，搭配開館活動，特別祭出URX「5+1全景樂活版」蝦皮購物限定優惠價87.8萬，比建議售價96.8萬元現省9萬元，等於直接打9折。

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URX「5+1全景樂活版」，擁有202匹最大馬力、30.6kgm最大扭力，並搭載「全景天窗」與獨有的「多功能斜坡板」。此外，搭載5A智慧安全駕駛科技，包含：ADAS先進駕駛輔助系統；ARD擴增實境抬頭顯示器；APA自動停車輔助系統；AR VIEW+行車環景影像系統；AI自然語音秘書。

▲民俗月買車優惠大。（圖／官方提供）▲民俗月買車優惠大，LUXGEN線上旗艦館開幕  8月蝦皮購物買URX現省9萬再享到府服務。（圖／官方提供）
指定車款享有優惠，URX WILDFUN 野FUN版優惠價89.8萬元（建議售價92.8萬元）、7人WILDFUN優惠價 111.9萬元（建議售價113.9萬）。除此之外，即日起～8/31期間，入主全車系即享最高五萬元購車金、原廠導航，同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，交車再送SHARP「好空氣隨行杯(7)－隨身型空氣淨化器」，優惠最高總價值超過6萬元。

除了LUXGEN之外福特也搶攻暑假商機，看好8月自駕出遊需求提高，福特六和端出「最佳國旅」限時購車優惠。消費者於活動期間2022年8月1日起至8月31日止，於全台Ford經銷據點完成Ford國產車系任一新車領牌，即可享台中谷關「虹夕諾雅奢華雙人遊」（市值NT$ 37,500）20組抽獎資格，並同時享有再抽百萬進口車款的多重優惠而SUV市場一軍的最佳跑旅New Ford Kuga亦強力助攻國旅，推出新車領牌即送首年乙式車體險及80萬高額0利率。

▲民俗月買車優惠大。（圖／官方提供）▲因應民眾自駕出遊需求提高，國旅熱持續加溫，福特六和端出「最佳國旅」限時優惠。。（圖／官方提供）

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