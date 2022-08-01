麻吉弟弟被女店員控侵犯！再道歉還原狀況 只剩片段記憶
一名假髮店女店員昨（31）日在爆料公社臉書透露，日前一名疑似是公眾人物的男子，走進店內要水喝，當她走進休息室拿水時，男子竟尾隨在後，不僅有肢體接觸，甚至試圖想侵犯她，網友看到監視器畫面後，發現可疑男子就是麻吉弟弟（周立銘），麻吉弟弟所屬的索尼音樂緊急發聲明回應，而在今（1）日稍早，他也透過臉書發文，提到當天只有片段的記憶，因為自己的精神崩潰，去看了醫生，原來是自己患上狂躁症。
麻吉弟弟對於惹出的風波，在臉書發文提到：「其實長期以來我面對壓力跟挫折都不懂得如何釋放，所以內心長期屬於高壓狀態我沒有好好正視這件事情。只覺得時常覺得無力、沮喪、提不起勁，最近因為美國的家人進了醫院情況嚴重，同一天電腦遭到駭客，除了電腦資料被清空、YT藝人帳號被駭客操控導致被ban、長期以來的投資帳戶也被駭掉。裡面不只是我自己的錢，還有家人、朋友交給我投資的錢。我壓力大到無法對大家交代，一時之間跌到谷底，在整整八天沒有睡覺之後情緒、精神崩潰。」
麻吉弟弟還透露，關於當天發生的所有事情，只剩下片段的記憶，「但我記得我太太、家人把我從救護車接回家之後，我才驚覺我還活著。過兩天等我情緒比較穩定之後家人帶我就診，跟醫生把所有事情交代清楚後，診斷為躁症（狂躁），引發原因即是壓力跟創傷累積到一個程度之後的精神崩潰。」對於影片裡發生的事情，是看了影片後才依稀記得，「我非常抱歉當時伸手的動作嚇到了她，坐下來喝完水之後我就直接離開了，但看到影片之後也被我自己的舉止嚇到，對於我的行為造成她的恐慌，我感到非常非常抱歉。同時也很謝謝在我精神不穩定，求助的時候店員小姐願意給我水喝。」
麻吉弟弟直言，自己的失常行為引起外界揣測，但他要強調：「我絕對沒有不好的意圖和習慣，希望不要再有誤導訊息讓事情變得更複雜，也希望店員小姐可以回歸平靜生活不被打擾。」
麻吉弟弟所屬的索尼音樂回應：「周立銘之前因為在美國的家人生病，同時間他的電腦被駭客入侵，資料被清空，讓他前一陣子身心俱疲，無法入睡狀況不太好。但當時絕無侵犯陌生人的意圖，造成店家困擾深感抱歉。不過現在他已經恢復，狀態穩定。」他本人透過唱片公司再一次表達：「對於造成店家的困擾，真的感到非常抱歉。」