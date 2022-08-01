王少偉被虧「剩一顆蛋的老偶像」 還把許博士誤認白博士
節目《綜藝大熱門》明（2）日播出主題「動怒真心走」，因藝人的情商一直是媒體關注的焦點，面對無情的提問或批評，身為藝人該如何全身而退？節目這次邀請王少偉、花花、哈孝遠、馬力歐、荳荳、張語噥、篠崎泫和柯朋宇等人接受終極考驗，由其他藝人輪翻針對弱點攻擊！如果扛不住批評可以喊停，但必須接受大熱門無情的懲罰。
這次王少偉被大家攻擊，考驗他的EQ，結果卻變成掀底大會，王少偉控訴哈孝遠是破壞王，老是不懂節目效果還弄傷來賓跟道具，甚至還把臨演的腿弄斷，更笑說他是「籃球打不好才來當藝人。」哈孝遠也反擊說王少偉的情緒管理有問題，一個失手他就會當場翻臉，因為有次錄影，王少偉跟哈孝遠說之前他也是運動員，所以玩球時，哈孝遠以為他會閃，就沒有手下留情，結果誰知他反應慢半拍，球不小心砸到他的臉，名牌眼鏡也打掉地上。王少偉馬上生氣，居然慢慢走到哈孝遠身邊說：「你真是個咖嗎？」王少偉澄清：「當時鼻樑超痛，我是體保生都受不了，別人哪受的了。」
而花花更狠，說王少偉是剩一顆蛋的老偶像，還自以為很帥但殊不知已經是老偶像，而且又小氣，東西不喜歡自己買，還喜歡「凹」晚輩東西，像風田就是受害者。馬力歐也虧王少偉主持節目不認真，都快錄完連名字都叫錯，讓人家很尷尬又受傷，根本就是一位過氣偶像，這時王少偉腦羞成怒地說：「你連許博士叫甚麼都不知道，還把人家叫成白博士。」馬力歐也激動的回說：「有次錄影一整天，那你還把我叫成馬念先！」