COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

foodpanda十週年！8月折扣碼一次收　有機會抽999美食金

▲foodpanda推出一系列優惠折扣碼。(圖／廠商提供)
▲foodpanda推出一系列優惠折扣碼。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-01 13:21:35

外送平台foodpanda即日起至8月31日推出十週年優惠活動，在8月期間有一系列折扣碼，不管是情人節、父親節都有專屬優惠碼可以享折扣，同時指定餐廳像是星巴克、漢堡王也都有85折優惠，提醒民眾優惠碼都數量有限，兌完為止。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲foodpanda,熊貓,外送平台。(圖／官方提供)
▲foodpanda在８月有十重優惠，下單前可以先找找適用的折扣碼，但皆有限量。(圖／官方提供)
十週年十重優惠

  1. 即日起至8 / 31日，輸入優惠碼【感恩十週年】享 85 折優惠，最高折抵 60元，每人可用 2 次。
  2. 七夕放閃！即日起至 8 / 31，情人節人氣餐廳 75 折起。訂購美食外送滿 469元，輸入優惠碼【十指緊扣】整單再享現折 $70 優惠。
  3. 爸爸節快樂！即日起至8 / 31，父親節熱門餐廳 7 折起。訂購美食外送使用團購訂餐功能滿 1,000元，輸入優惠碼【十爸銅人】整單再享現折 200 元優惠。
  4. 即日起至8 / 31精選店家 8 折起。訂購美食外送指定店家滿 299元，輸入指定優惠碼（依平台顯示）整單再享 9 折優惠，最高折抵 50元。
  5. 即日起至8 / 31，pandapro 會員訂購星巴克滿 300 元享 85 折優惠，最高折抵 50元，免輸入優惠碼
  6. 即日起至8 / 31，漢堡王指定套餐優惠 7 折起。訂購漢堡王滿 300元，輸入優惠碼【美十漢堡】整單再享 85 折優惠，最高折抵 50元，每人可用 2 次。
  7. 即日起至 8 / 31，外帶自取最低 79 折起。使用外帶自取滿 150 元輸入優惠碼【十指大動】整單再享現折 30 元優惠，每人可用 2 次。
  8. 即日起至 8 /14，指定消費者訂購生鮮雜貨滿 499元，輸入優惠碼【十在好買】享 85 折優惠，最高折抵 150元，每人可用 2 次。數量有限，兌完為止。
  9. 即日起至 8 /14，訂購 pandamart 熊貓超市滿指定金額，輸入指定優惠碼（依平台顯示）享優惠 75 折起，最高折抵 250元。不限付款方式皆可使用。
  10. 即日起至8/31，全平台訂購 10 張滿 250元 之訂單，即可獲得加碼刮 999 購物美食金遊戲機會。活動獎項將自動發至使用者帳戶。
除了有10重優惠，針對中元節也推出生鮮優惠折扣碼，即日起至8/12，訂購 7-ELEVEN、全家便利商店滿300元，輸入優惠碼【中元省力拜】享 79 折優惠，最高折抵 100元。

LUXGEN首開蝦皮商城直接下單買車！鬼月指定車款現打9折

「詐騙系」飲料你認識嗎？喝1個月肥1公斤：3法則健康喝

蜷尾家推「舒酸定霜淇淋」曝光　全家霜淇淋新口味買1送1

美女醫親教「床上運動」6大招　懶癌必收：沒藉口再耍廢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀