7-11精品拿鐵「買7送7」再折7元 萊爾富特濃咖啡買8送8
暑假太熱趕快到超商喝涼消消暑！7-11每月1號OPENPOINT會員限定，精品美式／精品拿鐵（冷／熱）同品項「買7送7」，本月活動只有今天！而且適逢8/1限定一日持自備飲料杯，購買CITY系列飲品還可以再省7元！萊爾富則是線上Hi-Life VIP APP內的整買零取，推出父親節「特濃咖啡買8送8」專屬優惠，包含大冰、熱特濃美式咖啡和大冰、熱特濃拿鐵咖啡一起喝起來。
適逢8月1日超多優惠釋出！7-11超商OPENPOINT會員限定的行動隨時取每月1號「一起精品吧」，祭出限定優惠，單日00 : 00開賣CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵同品項買7送7，各限量5萬組，限線上支付，每位會員限購2組，兌換期限至11/30。散發藍莓香氣、黑醋栗與可可尾韻的精品美式，散發藍莓香氣、香草與胡桃尾韻的精品拿鐵，可用更划算的價格喝到囉。
而且今天還適逢每月1號和CITY一起愛地球活動，不管是精品咖啡、黑糖珍珠、現萃茶等品項，8/1限定一日持自備飲料杯購買CITY系列飲品，先計算優惠再折扣7元。
萊爾富迎接父親節推出「我的超人爸爸」期間限定短促優惠活動，8/4～8/8期間到萊爾富購買指定糖果巧克力、飲品、休閒零嘴、泡麵、咖啡、啤酒等多項商品，都有優惠折扣，最低更下殺買一送ㄧ。
而且萊爾富線上Hi-Life VIP APP內的整買零取，更祭出父親節「特濃咖啡買8送8」專屬優惠活動，商品包含大冰、熱特濃美式咖啡和大冰、熱特濃拿鐵咖啡，慰勞爸爸一起喝。
萊爾富七夕還引進日本國民經典卡通動畫《櫻桃小丸子》超萌周邊小物，共打造32款超萌「櫻桃小丸子」的點數換購商品，包括防疫日常必備的口罩鏈和口罩香氛釦、可裝防疫酒精的空噴瓶、擦手巾，可以全家同樂的立體場景拼圖、居家辦公必備的滑鼠墊，及夏日冷氣房必備的親膚毯、出遊輕便的野餐墊、保溫便當袋等，超實用功能讓櫻桃小丸子陪伴大家的日常。
即日起至8/23於Hi-Life VIP APP內的點數兌換、加價兌換區，會員限定「櫻桃小丸子の日常」點數加價購活動，會員可使用400 Hi點加45元起，即可換購乙款指定商品，可愛又療癒（全台限量，售完為止）。