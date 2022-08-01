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林莎遭爆私下「和感情一樣神祕」　朵拉：房間內還滿精彩

▲林莎遭爆私下「和感情一樣神祕」。（圖／記者朱永強攝）
▲林莎遭爆私下「和感情一樣神祕」。（圖／記者朱永強攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-08-01 13:46:17

節目《食尚玩家》年度大型企劃「夏日熱鬪」即將開跑，今年由4線主持人兵分兩路，週二《魚肉鄉民》搭配週三《2天1夜GO》前往墾丁「打工換宿」，週四《瘋狂總部》與《熱血48小時》則飛往澎湖進行「落單即地獄」。今（1）日主持人群曾子余、李易、林莎、威廉、風田和朵拉一同出席記者會，同時「快閃」發冰棒，揪現場民眾一起「冰友來逗陣」，而林莎這次出外景，粉絲都好奇她私下的面貌，李易意有所指地說：「她私底下和她感情狀態一樣神祕。」

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李易特別提到與林莎一起出外景，被問到宅男女神私下不為人知的一面，他則笑說和她感情狀態一樣神祕，也沒有看過她素顏，一旁的朵拉則說：「素顏有啊！我們有拍，房間內的她還滿精彩。」威廉坦言其實林莎是個滿好強的女生，「我們有次要體驗高空，雖然她很害怕，但她也很願意嘗試。」笑說回家不太會和老婆卓君澤分享出外景的事，但彼此很相愛也沒有祕密。

▲朵拉爆料林莎「房間內滿精采」。（圖／記者朱永強攝）
▲朵拉爆料林莎「房間內滿精采」。（圖／記者朱永強攝）
威廉也透露與卓君澤目前沒有特別避孕，一切順其自然，婚禮預計在今年補辦，沒有一定要伴郎、伴娘，蜜月部分可能會選馬爾地夫，因為老婆喜歡，但可能要等明年不需要隔離的時候。

▲威廉透露與卓君澤目前沒有特別避孕。（圖／記者朱永強攝）
▲威廉透露與卓君澤目前沒有特別避孕。（圖／記者朱永強攝）
李易昨天與老婆六月一同出席楊祐寧的婚禮，透露現場有楊祐寧與女兒跳舞的橋段，三五好友們私下都沒有喝醉，但都聊得很盡興：「我們大多時間在聊爸爸經，我還告訴王柏傑要珍惜現在沒有小孩的時光。」

▲李易。（圖／記者朱永強攝）
▲李易分享楊祐寧婚禮細節。（圖／記者朱永強攝）

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