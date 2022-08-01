歐陽娣娣錄取北京電影學院！驚見名單嘸她 網曝一疑點
歐陽龍與傅娟的三個女兒各個都有獨特魅力，而排行最小的歐陽娣娣，也追隨著姊姊歐陽妮妮、歐陽娜娜出道，日前還首度在陸劇《當家主母》演出。近日剛滿18歲的她，就傳出獲得北京電影學院錄取通知書，不過早前陸網就瘋傳2022北電表演專業新生名單中，並沒有她的名字，不免讓人好奇是「怎麼考進去的？」
身為知名星二代之一的歐陽娣娣，從小就備受矚目，美貌也越來越升級，長相似乎結合兩位姊姊，有時候神似歐陽妮妮、有時又像歐陽娜娜的雙胞胎。仍在長高中的娣娣，也被為兩位姊姊認證是比例最好、腿最長的人。
日前正好是歐陽娣娣滿18歲生日，音樂人喬小刀就曬出與女方的合照，PO文透露「恭喜她剛剛拿到北京電影學院錄取通知書，美好的青春剛剛開始，祝清風永相隨。」歐陽娣娣也回應兩個笑臉符號。貼文一曝光，網友也驚呼「娣娣考上了北影了嗎？」、「哇賽！娣娣超棒！」、「恭喜娣娣」、「恭喜娣娣考上北電！」
同時也有網友疑惑「不太可能吧，她高中國外讀的，高考考了？藝考考了？今年也沒看到北電名單有她啊？」又加上7月中曾外流一份「北電2022級表演專業本科新生名單」，不過卻沒看見歐陽娣娣在名單當中，就有網友猜測她或許不是攻讀表演專業，還有人推測，歐陽娣娣透過港澳台聯招的方式入學，並非透過大陸當地高考。