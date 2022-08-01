本土再傳出BA.5個案！30多歲男、女「皆未出國」發燒確診

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指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出1株Omicron BA.4及51株Omicron BA.5，個案分別為27例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年7月15日至7月24日。其中檢出Omicron BA.4個案為美國(1例)；檢出Omicron BA.5個案分別自德國(7例)、美國(5例)、越南(4例)、西班牙、新加坡、義大利及韓國(各3例)、馬來西亞、比利時、阿拉伯聯合大公國、英國、加拿大、委內瑞拉、印尼、瑞士及日本(各2例)、澳大利亞、法國、希臘、荷蘭及土耳其(各1例) 移入。
指揮中心進一步說明，BA.2.75變異株最早於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、新加坡、印尼、泰國等至少17國報告病例，其中日本估計BA.2.75變異株佔比增加至0.6%，並已於東京流行，惟因多國檢測量下降，實際傳播情形可能低估。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增加，但傳染力已提高，仍需嚴密監測；BA.2.75傳染力及致重症機率均有待研究證實，因病毒突變處可能影響其抗原特性，亦須密切關注對疫情影響。
指揮中心表示，為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。
指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：陳苾暐）
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