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本土再傳出BA.5個案！30多歲男、女「皆未出國」發燒確診

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明本土BA.5個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明本土BA.5個案。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 14:10:392022-08-01 14:25:41

指揮中心表示，今日（1日）新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，分別為北部30多歲男性及30多歲女性(以下稱案A及案B)，研判均屬社區感染個案。案A已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，今(2022)年7月24日出現發燒等症狀，自行就醫進行PCR採檢陽性(Ct 21)，後續定序結果為 BA.5。接觸者匡列家人2人， 1人陰性，1人陽性(Ct 32)，基因定序中。案B已接種2劑疫苗，近半年無出入境紀錄，7月23日出現發燒等症狀，快篩為陰性，7月24日因症狀持續，進行PCR採檢陽性(Ct 19)，後續定序結果為 Omicron BA.5。接觸者匡列家人6人，檢驗結果均為陰性；職場匡列3人，2人陰性，1人陽性(Ct <30)，基因定序中。

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▲指揮中心說明新增2例本土BA.5個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明新增2例本土BA.5個案。（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，今日新增1例Omicron亞型變異株BA.2.75泰國境外移入確定病例，為40多歲男性，已接種2劑疫苗，今年7月20日入境，持有搭機前2日內PCR陰性報告，入境採檢後，於防疫旅館進行居家檢疫，7月23日出現頭痛等症狀，PCR採檢陽性，7月31日解除隔離。匡列入境同行者4人，採檢中。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出1株Omicron BA.4及51株Omicron BA.5，個案分別為27例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年7月15日至7月24日。其中檢出Omicron BA.4個案為美國(1例)；檢出Omicron BA.5個案分別自德國(7例)、美國(5例)、越南(4例)、西班牙、新加坡、義大利及韓國(各3例)、馬來西亞、比利時、阿拉伯聯合大公國、英國、加拿大、委內瑞拉、印尼、瑞士及日本(各2例)、澳大利亞、法國、希臘、荷蘭及土耳其(各1例) 移入。

指揮中心進一步說明，BA.2.75變異株最早於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、新加坡、印尼、泰國等至少17國報告病例，其中日本估計BA.2.75變異株佔比增加至0.6%，並已於東京流行，惟因多國檢測量下降，實際傳播情形可能低估。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增加，但傳染力已提高，仍需嚴密監測；BA.2.75傳染力及致重症機率均有待研究證實，因病毒突變處可能影響其抗原特性，亦須密切關注對疫情影響。

指揮中心表示，為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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