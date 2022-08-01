4.75億威力彩得主捐3500萬做公益　光北市7千人受惠 　

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黃珊珊也談到，這位威力彩頭獎得主為台北市人，非常感謝中獎人的善心，指定贈予台北市政府1000萬元，成為善循環的推手。這筆善款將挹注在台北市政府社會局「特殊需求兒少成長發展計畫」，包括增加照顧特殊需求兒少的專業人員與照顧知能的在職訓練、活化兒少團體家庭老舊場地及硬體設備等方案，透過市府團隊嚴謹的規劃與執行，將使捐款達到最大的效益，提供特殊需求兒少溫馨安定的生活環境與專業照顧，讓他們能夠快樂的成長茁壯。
台灣彩券除了持續創造更多的彩券盈餘以協助政府照顧弱勢族群外，亦積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從2007年1月1日統計至今年6月底，累積中獎人捐款已達56億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行1318個社福方案，全台灣已有超過763萬人次弱勢族群受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢的中小學學生、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。
薛香川強調，台灣彩券從2007年1月累計至今年6月底，已為政府創造彩券盈餘達4126億元，彩券回饋金從2007年至去年底已提供362億餘元厚植社福經費，照顧更多弱勢族群，而彩券經銷商為身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國也約有4萬3千名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。