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4.75億威力彩得主捐3500萬做公益　光北市7千人受惠 　

▲台灣彩券公司董事長薛香川（左四）受威力彩中獎人委託，捐贈1000萬元給予台北市政府，由副市長黃珊珊（右三）代表接受。（圖／台灣彩券公司提供）
▲台灣彩券公司董事長薛香川（左四）受威力彩中獎人委託，捐贈1000萬元給予台北市政府，由副市長黃珊珊（右三）代表接受。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真／台北報導

2022-08-01 14:38:04

今（2022）年4月25日開出威力彩頭獎9.5億元，共有2注中頭獎，每注分得4.75億元，其中1注頭獎在台北市北投區「財神一路發彩券行」開出，這名幸運中獎人也慷慨捐出3500萬元做公益，其中1000萬元指定捐贈台北市政府，協助執行「特殊需求兒少成長發展計畫」，並在今（1）日由台灣彩券公司董事長薛香川代表中獎人將善款捐贈給台北市政府，預計將有超過7000人次的特殊需求兒少因此受惠，安心快樂成長。

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薛香川表示，這位威力彩頭獎幸運中獎人在領獎當下，決定捐出3500萬元做公益，包含指定捐贈給台北市政府1000萬元，另外2000萬元則捐給新北市政府及500萬元捐給中國信託慈善基金會。台灣彩券公司今日也接受這位威力彩頭獎中獎人的委託，與台北市政府及中國信託慈善基金會共同舉辦捐贈記者會，並由薛香川代表頭獎中獎人將象徵1000萬元善款的支票捐贈給台北市政府，副市長黃珊珊代表接受，這筆善款將妥善照顧台北市特殊需求兒少與弱勢家庭，將公益彩券的公益影響力化成一股溫暖的力量，讓更多好事在台灣這塊土地上持續發生。

黃珊珊也談到，這位威力彩頭獎得主為台北市人，非常感謝中獎人的善心，指定贈予台北市政府1000萬元，成為善循環的推手。這筆善款將挹注在台北市政府社會局「特殊需求兒少成長發展計畫」，包括增加照顧特殊需求兒少的專業人員與照顧知能的在職訓練、活化兒少團體家庭老舊場地及硬體設備等方案，透過市府團隊嚴謹的規劃與執行，將使捐款達到最大的效益，提供特殊需求兒少溫馨安定的生活環境與專業照顧，讓他們能夠快樂的成長茁壯。

台灣彩券除了持續創造更多的彩券盈餘以協助政府照顧弱勢族群外，亦積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從2007年1月1日統計至今年6月底，累積中獎人捐款已達56億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行1318個社福方案，全台灣已有超過763萬人次弱勢族群受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢的中小學學生、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。

薛香川強調，台灣彩券從2007年1月累計至今年6月底，已為政府創造彩券盈餘達4126億元，彩券回饋金從2007年至去年底已提供362億餘元厚植社福經費，照顧更多弱勢族群，而彩券經銷商為身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國也約有4萬3千名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。

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