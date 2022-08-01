支持度高看好度卻低恐遭棄保？蔣萬安喊話：我們一定會贏
2022年台北市長選戰在即，根據媒體公布的最新民調顯示，蔣萬安雖然以28%的支持度領先陳時中的26%，不過看好度的部分，則是陳時中以32%領先蔣萬安多達8%。對此蔣萬安今（1）日下午表示，民進黨在這次台北市長選戰中，用總統的規格在打，自己則是用有限的資源在對抗最大的黨機器。但講萬安仍強調，對自己非常有信心，「民調都是參考，但我們一定會贏。」
根據《聯合報》的最新民調顯示，台北市長選戰中，目前蔣萬安以28%的支持度排名第一，陳時中與黃珊珊則分別以26%與25%的支持度緊追在後；不過看好度方面，陳時中則是以32％反超講萬安的26%，黃珊珊則以15%的看好度排名第三。
對此蔣萬安表示，雖然自己的支持度最高，但看好度現階段陳時中部長暫時領先，「我認為大家也感覺到了，民進黨在這次台北市長選舉，是用總統規格在打這場選戰，這是選戰是一次不對稱的作戰。」蔣萬安說，自己是用有限的資源在面對最大的黨機器，但是仍對自己非常有信心，也對台北市民的判斷更有信心。
蔣萬安強調，團隊已經逐步整建到位，也即將完成，也馬上會針對39歲以下的選民提出很多具體的政見，「包括生育環境、居住正義，都是年輕朋友非常關心重視的議題。」蔣萬安說，選戰就像長跑，跑步要能配速，選戰就要有節奏，他認為自己團隊的節奏感越來越好，「接下來我們對我們自己非常有信心，民調都是參考，但我們一定會贏。」