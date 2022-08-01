國小缺近百代理教師　時力市議員批：竹市不窮卻窮教育

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林彥甫表示，截自七月底，全市還有27所國小，合計缺額 88 名代理教師，完全無法為下學期作準備。他指出，竹市每175名學生才開一個正式缺，遠遠不及其他北部縣市都在115名以下，實在讓人感到訝異。
林彥甫強調，「明明新竹市不窮卻窮教育」，前市長林智堅花5.5億辦光臨藝術節宣傳個人政績，卻砍掉影響教育數十年的正式教師缺額，如今辭職參選留下爛攤子要學校幫忙擦屁股，實在讓人感到氣憤。
廖子齊表示，根據新竹市教師甄選公告的網頁，整理111年至今新竹市公幼招募代理教師的情形卻又可發現，至少有11間公幼開出共計17個實缺，可見公幼教師確實有缺，但今年卻全部以代理的形式甄聘。
廖子齊指出，幼兒園教師肩負更多課程設計和幼小銜接的工作，新竹市更是個新生兒持續增加的城市，在幼教師資人力的投資上，其實值得以正式教師缺保障優秀老師們安心任教，市府應該重新檢討幼教師正式員額控管的規定，開出更多正式缺留住人才。
針對民代質疑，新竹市教育處表示，市府將會在兼顧各校需求與教師素質的前提下，加強檢核學校開缺情況，朝穩定教學品質的方向進行。為使竹市代理教師甄選順利，將研議於明年的教甄簡章中納入竹市優秀代理教師加分措施，讓表現優異的代理教師能留在竹市。