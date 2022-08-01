圓滿落幕！新二代培育營製作「地方小報」

移民署辦理之「111年新住民子女多元文化在地創生培育營」，在29日下午結業式完美落幕，29位新住民子女與國人子女，一同體驗了五天四夜充實的課程及活動後，在結業式暨成果發表會上，運用自身生長的地方特色，結合父母原生國籍的多元文化特色素材，創造各組獨一無二的「地方小報」。
移民署謝文忠主任秘書表示，今年活動成果發表主題為「地方小報」，地方刊物是觸發在地創生的重要媒介，以「地方誌」的概念出發，用自己的方式，重新詮釋土地的故事。看到學員們透過學習地方創生、多元文化發展、文案製作與簡報技巧及參訪多元文化特色地點等課程，探索自身成長的地方特色，並結合父母原生國籍的傳統文化、故事、慶典或美食等題材，以文字、圖片甚至搭配影像，賦予台灣在地文化創新樣貌，發表一篇篇充滿濃厚文化韻味的地方小報，謝文忠主任秘書特此頒發新台幣6,000元獎金給前三名小組學員。
就讀南華大學國際事務與企業學系的盧同學，母親來自泰國，父親是台灣原住民魯凱族，因具有多元的家庭背景，對於國際事務和多元文化議題深感興趣，且自學參加泰文線上課程，在培育營學習跨文化與在地文化的連結，期許未來能在政府相關部門、國際組織或跨國企業就業，發揮所長。
謝文忠主任秘書表示，學員們能在短時間內，透過多元文化交流與創新發想，為台灣地方特色注入新活水，發表精彩的地方小報，讓更多人看見多元豐富的題材與故事。期許每位學員未來能運用自身優勢，將多元文化及在地創生的精神發揚光大，回饋社區，並在未來持續成長與茁壯。