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皮卡丘準備大舉入侵　10/21連3天招搖大安森林公園

▲皮卡丘台北週末慶《Pikachu Weekend in Taipei》於今日正式公布「飛翔皮卡丘計畫」。（圖／記者周淑萍攝）
▲皮卡丘台北週末慶《Pikachu Weekend in Taipei》於今日正式公布「飛翔皮卡丘計畫」。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-01 15:24:542022-08-01 17:03:12

皮卡丘台北週末慶《Pikachu Weekend in Taipei》於今(1)日正式公布「飛翔皮卡丘計畫」，The Pokemon company董事福永普表示，Pikachu Weekend in Taipei將於10/21~10/23 在大安森林公園舉辦，同時在Pokemon go 裡面會有全新皮卡丘，皮卡丘將穿上綠色T恤上衣的樹果皮卡丘豋場，預計會在Pokemon go出現超過1年的時間。活動中將會出現特殊的寶可夢出現，日後會陸續公佈活動內容。早上有Pokemon go的抓寶活動，晚上則有爆炸頭皮卡丘登場，頭也會發光，炒熱夜間氣氛。

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▲皮卡丘台北週末慶《Pikachu Weekend in Taipei》於今(1)日正式公布「飛翔皮卡丘計畫」。（圖/記者周淑萍攝）
▲活動中將會有全新皮卡丘，綠色T恤上衣的樹果皮卡丘將於活動中豋場。（圖/記者周淑萍攝）
台北市長柯文哲也代表出席。柯文哲市長在記者會上表示，進入了後疫情時代，台北也開始準備觀光產業，台北迎向世界的就由Pikachu Weekend in Taipei活動進行暖身，預計明天2月燈會替觀光產業帶來另一波高峰。在記者會上福永晉也送上可達鴨，對遊戲不是很熟習的柯文哲市長笑說：其實自己也不會玩，很驚訝年輕人一玩就上手，面對福永晉送上的可達鴨，自己納悶不懂為何會跟可達鴨扯上關係，但也自答：「可能是抓頭吧！」

▲皮卡丘台北週末慶《Pikachu Weekend in Taipei》於今(1)日正式公布「飛翔皮卡丘計畫」。（圖/記者周淑萍攝）
▲皮卡丘台北週末慶於今(1)日正式公布，The Pokemon company董事 福永晉表示、台北市長柯文哲和觀傳局局長劉奕霆共同宣布活動初步內容。（圖/記者周淑萍攝）
至於活動地點為何選擇大安森林公園，北市觀傳局局長劉奕霆表示，地點是與Pokemon company共同場勘決定，決定的因素包含打卡景點合作、網路、法律、交通等多方面向，會勘後決定，以大安森林公園可以容納相當多民眾和雨備等，至於希望有多人可以參與。同時，劉奕霆也表示，活動日期是在10月，之後邊境可望有新的政策發布，期望可以吸引更多國際旅客，同時也能帶動國旅發展。關於《Pikachu Weekend in Taipei》門票、打卡地點等之後陸續會有相關活動細節公佈！

▲皮卡丘台北週末慶《Pikachu Weekend in Taipei》於今(1)日正式公布「飛翔皮卡丘計畫」。（圖/記者周淑萍攝）
▲皮卡丘台北週末慶《Pikachu Weekend in Taipei》活動預計在10/21~10/23在台北大安森林公園舉辦。（圖/記者周淑萍攝）

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