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林萱瑜《驕女》殺青後真實身材曝！網驚：還我女神

▲在八點檔《天之驕女》竄紅的林萱瑜，由於外型甜美、演技精湛讓許多人留下深刻印象。（圖／資料照片）
▲在八點檔《天之驕女》竄紅的林萱瑜，由於外型甜美、演技精湛讓許多人留下深刻印象。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-08-03 11:00:00

在八點檔《天之驕女》竄紅的林萱瑜，由於外型甜美、演技精湛讓許多人留下深刻印象，即便殺青後暫時休息，平時仍不忘透過社群媒體與粉絲分享日常，每次PO美照總是辣暈一票粉絲。但她卻透露，自己的飲食其實「亂七八糟」，除了暴飲暴食外，還一度天天吃火鍋。宵夜可能吃麥當勞或是鹽酥雞，飯後甜點也是必備，完全顛覆想像！而這樣的飲食習慣，也讓林萱瑜體重一度直飆55公斤，小腹大到連兩截露肚裝都不敢穿，但如今的她儼然再現曼妙曲線，也引起許多粉絲好奇，她究竟是如何維持女神形象。

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▲林萱瑜透露，自己不算易胖，但飲食非常過量，日常吃得比一般女生多，屬於暴食系的人。（圖／品牌提供）
▲林萱瑜透露，自己不算易胖，但飲食非常過量，日常吃得比一般女生多，屬於暴食系的人。（圖／品牌提供）
林萱瑜透露，自己不算易胖，但飲食非常過量，日常吃得比一般女生多，屬於暴食系的人。曾經最囧吃飯吃到一半，褲子鈕扣被撐爆，慌張地衝去附近快時尚店買褲子更換，而她也發現30歲與20歲的代謝真的差很多，以前沒吃晚餐，隔天就能變回很好的狀態，可是現在沒吃晚餐，頂多也只是消水腫而已，就在變胖速度快到來不及減的卡關之際，林萱瑜經由營養師推薦，開始吃代謝輔助食品「Laler菈楽」，她表示，沒想到提高身體代謝，竟然這麼重要！

透過正常作息、提升代謝後調整的林萱瑜，為證明成功消風6公斤成果，也在社群PO出多張火辣美照，只見她身穿橘色泳衣，腰部交叉設計讓S曲線、馬甲線全都露，極短泳褲更讓一雙纖細白嫩的大長腿一覽無遺，令網友驚呼「確定這是同個人？」、「求練馬甲線教學」、「身材好到原地戀愛！」。

她透露:「殺青後體重飆到55公斤後，腹肌幾乎離我而去不說，肚子更大到我都不好意思穿兩截式衣服，連我妹都忍不住說我是「小胖子」。」而妹妹的直接，也讓林萱瑜重新省思自己的身材。曾試過許多減肥法，包括辛苦節食等，但要不是沒有效果，就是反彈很快。後來營養師推薦她吃的Laler菈楽，雖然看過劇組很多藝人朋友有在吃，但仍不敢抱太大期望，沒想到搭配運動和飲食後，一個月就很有感覺，最後成功展現令人稱羨的體重與體態！

林萱瑜進一步分享吃法，自己餐前會先吃一顆醣立棄，增加飽足感，抑制澱粉吸收；餐後會再吃紅色的油立崩，幫助囤積排乾淨。另外，因為本身代謝比較差，所以肉都集中在肚子，下午再吃馬甲姬，效果真的事半功倍！半夜嘴殘就改成吃Laler輕卡飽足代餐取代宵夜，天天吃也不怕「走鐘」。她也透露如想吃自己喜歡的餅乾，小秘訣是分成小包裝，規定自己只能吃兩包，就不會一次吃太多了。

▲重新擁抱4字頭的林萱瑜，身材曲線更勝以往，她表示最明顯的就是肚子平坦超多，身邊的姊妹看到自己，紛紛驚嘆「之前到底怎麼藏的？」（圖／品牌提供）
▲重新擁抱4字頭的林萱瑜，身材曲線更勝以往，她表示最明顯的就是肚子平坦超多，身邊的姊妹看到自己，紛紛驚嘆「之前到底怎麼藏的？」（圖／品牌提供）
重新擁抱4字頭的林萱瑜，身材曲線更勝以往，她表示最明顯的就是肚子平坦超多，身邊的姊妹看到自己，紛紛驚嘆「之前到底怎麼藏的？」也對Laler感到高度興趣！而對甩肉觀望不前的人，她鼓勵：「說真的，沒有做之前都不會有動力，一旦你做了之後，看到自己身體每天的改變，就會想堅持下去，可以先挑自己喜歡的運動去做，也許瑜伽、爬山都好，只要你跨出去，都是好的開始，也可以透過像是Laler的輔助品，讓自己在減肉的漫漫長路，不再孤單。



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