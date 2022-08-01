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房市消風？7月買賣移轉棟數5年同期次低　4因素持續影響

▲近來房市面臨諸多拉扯，不僅市場步調亂，更呈現降溫趨勢。（圖／張勵德攝）
▲近來房市面臨諸多拉扯，不僅市場步調亂，更呈現降溫趨勢。（圖／張勵德攝）

生活消費中心/綜合報導

2022-08-01 15:31:232022-08-01 16:40:55

近來房市面臨諸多拉扯，不僅市場步調亂，更呈現降溫趨勢，六都今年7月的買賣移轉棟數已出爐，分別為台北2,273棟，月減7.3%，年增17.3%；新北4,697棟，月減12.9%，年增5.3%；桃園3,539棟，月減3.4%，年增17.5%；台中3,452棟，月減17.6%，年增29.9%；台南1,836，月減18.2%，年減27.9%；高雄2,680棟，月減20.2%，年減10.1%；合計六都7月買賣移轉18,477棟，為近5年來的同期次低量，月減13.3%，年增5%。

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對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今（2022）年7月五都的買賣移轉量較上月全面衰退，一來是央行升息的觀望氣氛已發酵，二來則是下半年房市面臨4大政經干擾因素。

▲房市
▲根據台北、桃園、台中、台南及高雄等五都7月的買賣移轉棟數合計13780棟，為近5年來的同期次低量，月減13.4%，年增4.9%。（圖／台灣房屋）
張旭嵐指出，首先是經濟展望，股匯市持續盤整牽動民眾信心；再來是利率變化，下半年依舊存在升息的不確定性；接著是平均地權條例修法，在9月立院開議後可能趨向白熱化；最後則是年底大選，房市政策仍充滿變因。當前買方的購屋意向愈來愈保守，但賣方在通膨環境下，對價格仍有期待，所以短期內並無讓利意願，買賣雙方在價格沒有共識下，導致交易量走弱。

除了4大政經干擾因素外，7月底房市進入傳統民俗月淡季，加上近期新案的推案時程與交屋時間都有所延宕，量能受限，所以今年後續的房市交易量，預料將持續度小月，價格則維持低調緩漲的格局。

年增率兩樣情　北增南減

雖然六都的月增率全數下跌，但年增率則呈現「北增南減」的兩極化發展。台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，去年7月正處於防疫的三級警戒，當時中北部的疫情嚴峻，交易量也受「類封城」影響大幅收斂，使中北部今年7月的年增率，在比較基期偏低的情況下開出紅盤。

陳定中分析，去年三級警戒期間南二都商業活動影響較小，加上當時台南、高雄持續受重大公建、企業投資的題材拉抬，市場交易熱絡，價量都處於相對高檔，也因而墊高了基期，今年則在打炒房聲浪不斷下，交易量趨向和緩，導致今年7月年增率明顯縮水。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，六都房價走高，加上央行今年已兩度升息，買方考量購屋成本增加，難免偏向觀望，且工料雙漲，賣方預期未來房價尚有成長空間，拉長房價磨合期，加上恰逢暑假，各區域交易各有增減。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，後疫時代工料雙漲，新屋房價下跌不易，雖市場有零星小建案主動降開價，卻未見降價拋售潮，中古屋市場價格調動的步調更為緩慢，且買方缺乏追價意願，故短期榮景難復見。

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