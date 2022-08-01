《全明星4》夏浦洋跳遠成績第一 江宏傑有信心破紀錄
節目《全明星運動會》第四季第二集迎來跳遠、50公尺游泳、折返跑及足球守門等項目，也公布第四季全新的「指名制」選秀制度，其中由選秀節目《原子少年》出道的夏浦洋，在跳遠測試賽中，與張家陞皆以5米70的成績並列第一，女選手則由賴ki、林玉書以3米86並列第一，郭泓志表示：「我個人認為跳遠是最難的，我去跳大概2米吧！」江宏傑則認為跳遠是進步幅度最大項目，相信選手在訓練過後，會很有機會突破前三季的紀錄。
在50公尺游泳項目，林家佑以28秒94的好成績突破大會紀錄，他表示自己花了一個多月的時間準備，今天也游出了個人生涯的最佳成績，另外包含許得瑋、于成炘、各務孝太、曾奕翔、夏浦洋、張家陞，共7位男生都超越原本的第三季徐新洋創下的大會紀錄，網友興奮頻喊：「太期待這季的游泳項目了！」女選手葉慈毓、謝予容則以42秒48、42秒98的成績，雙雙擠上大會紀錄的第二及第三名，成績相當亮眼。
節目預告中也公布，《全明星運動會》第四季將透過「指名制」進行分隊，主播徐展元表示這項制度，是自己建議提供製作單位，對於三隊來說也是最公平的方式，也有網友認為用此方式來選秀，或許能增加可看性與公平性