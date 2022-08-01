《原子》6人氣王登西門町看板 粉絲齊聚打卡勝地等少年
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》總決賽落幕後，仍掀起廣大粉絲關注，演唱會「原來的少年」也將於12、13、14日，在台北國際會議中心（TICC）登場。值得注意的是，日前在「beanfun！票選活動」獲得前6名的少年，今（1）日登上西門町6號出口廣場的大型看板，《NOWnews今日新聞》記者也親自直擊現場拍照打卡的粉絲。
有不少粉絲不畏豔陽，中午12點就聚集西門町看板前等待少年們現身，而記者也訪問到林煥鈞、林佳辰和小孩的粉絲，他們表示前陣子都把握時間投票，就是希望喜歡的少年能登上看板，還拉身邊的好友、家人一起幫忙投票，今天能如願看到成果後，也坦言非常感動。
《原子少年》演唱會日前一開賣就秒殺，有粉絲透露到當天特地到網咖搶票，成功搶到6張最前面的位置，笑說會分送給其餘粉絲好友，讓大家能一起到現場共襄盛舉，支持自己喜愛的少年。不過也有粉絲未搶到票，好在《原子少年》官方網站稍早就釋出演唱會加場的消息，讓粉絲們還能把握機會。
「beanfun！票選活動」於上月15日截止，經過激烈廝殺後，「土星」林煥鈞以80萬9959票奪冠，「天王星」小孩則是以80萬7142票、不到3000票之差敗給他，位居第二名，第三到第六名則是「天王星」蔡承祐、「地球」林佳辰，「金星」藍弟，和「水星」黃莑茗，4人皆是78萬多票。