蔡其昌提「學童午餐免費」　引發藍綠議員攻防

民進黨台中市長參選人蔡其昌提出「學童午餐免費」政見，今(1)日在市議會引發各黨派議員熱烈討論，市府宣稱現行午餐補助年編11億餘元、全國最多，綠營議員揭預算有一半來自中央，為何市長盧秀燕辦不到，藍營議員則一再強調，預算排擠效應，批評政策不負責任；副市長黃國榮也表示將再評估預算進行研議。

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民進黨議員陳淑華指出，市府號稱年編 11 億元營養午餐相關補助，但其中包括午餐水果費及貧困學生午餐補助早從胡志強時代就開始推出，營養午餐加碼 5 元補助及國產午餐食材獎勵則是林佳龍的政績，但在盧秀燕主政下，台中市總預算四年增加 1500 億元，這 1500 億用到哪？如果全面補助營養午餐，原本的水果費用、每餐 5 元補助外，每年約須再增加 21 億，四年約需再增加 85 億元左右，不到這四年台中市預算增加 1500 億元規模的 6% ，做不到嗎？

綠營議員謝志忠也指出，市府宣稱午餐補助年編 11 億餘元，但其中有 5 點多億是中央預算，市府真正自編也是 5 億餘元，況且現有的補助措施多是胡、林前市長所推動，盧任內到底增加什麼，根本沒有實質新增的補助。

議員林祈烽表示，看了市府的報告覺得很失望，完全不知道盧市長對此事的態度是什麼？目前全國有 9 個縣市政府的學生營養午餐是免費的，包括台中市隔壁的彰化縣、南投縣、還有新竹縣、新竹市、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣和連江縣，這些縣市政府都做得到的事，相信台中市政府也做得到。

鄭功進指出，盧市府不行就全推中央，老人健保 1 年 23 億元、補助老人愛心卡、免費公車，國中小學生沒選票就不補助，市府光購物節就編 3 億多來抽獎都不心痛，錢留給孩子吃午餐不好嗎，市府只會推給中用，做不到給蔡其昌上任來做。

國民黨議員劉士州指出，則抨擊全面午餐免費只為選舉，不負責任，市府年補助 11 億餘元已是六都第一、相當周詳，但若要全面提供要花近 30 億元，將對財政形成衝擊，批評「為了選舉說大話、開空頭支票。

張廖乃綸也說，選舉是一時的，市府如何提昇孩子飲食安全更重要，市府已多方補助弱勢及午餐加碼、水果補助，提醒疫後應多再注意貧困學童午餐照顧。

台中市副市長黃國榮則指出，市長盧秀燕已指示教育局就午餐免費一事進行預算研究評估。

教育局長楊振昇指出，預算有限，對午餐免費政策「審慎評估」。