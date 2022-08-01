COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

唐綺陽談朱俐靜病逝喊後悔被罵翻　家人曝兩人真實關係

▲朱俐靜家人在臉書發文提到唐綺陽與朱俐靜的關係。（圖／朱俐靜IG）
▲朱俐靜家人在臉書發文提到唐綺陽與朱俐靜的關係。（圖／朱俐靜IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-08-01 15:39:23

參加《超級偶像3》獲得冠軍出道的歌手朱俐靜（Miu），上個月月初家屬證實她已經病逝，許多人都非常不捨，當時身為朱俐靜表姊的「國師」星座專家唐綺陽，還開直播透露收到朱俐靜過世的消息時，很後悔沒多關心表妹，一語卻引來不小風波，而在事隔約一個月，朱俐靜家人於今（1）日稍早在朱俐靜的臉書發文替唐綺陽緩頰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱俐靜家人在朱俐靜臉書上發文：「相信與許多人一樣，都有彼此知道卻不常聯繫的親人，也因為這樣的連結，默默在心裡為對方加油與祝福，就像綺陽表姐與俐靜之間。長大後我們與表姊雖沒有聯繫，卻彼此知道這層關係，某次工作上 Miu 與國師相認了，回來開心的說了好久，之後她們在工作上依舊交集不多，僅偶爾傳些互相問候的訊息。若看過國師的節目，就能明白表姊是位容易被感動或感傷的性情中人，連感嘆造物主的力量都能熱淚盈眶，更何況是上直播前一刻看到表妹離世的消息而情緒略為失控。」

▲唐綺陽開直播談表妹朱俐靜。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
▲唐綺陽開直播談表妹朱俐靜喊後悔，沒想到卻遭罵翻。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
朱俐靜家人提到，朱俐靜過世頭幾天，唐綺陽已低調前來探望，最後也在家祭中給予祝福送走俐靜，「家人一直是Miu背後最強的後盾，更是她心中最柔軟且保護的一塊，若有家人因她而受到網路言論的波及，相信絕對是Miu最不想看到的。」

此外，朱俐靜家人也透露朱俐靜的病況，「在2019年底發現罹癌時已是末期，所幸該腫瘤類型有標靶藥物能夠有效控制，讓Miu得以舒緩痛苦，多享有生活品質好的兩年時光。但治療多變的惡性腫瘤，終難逃抗藥性的出現，2021年底再度惡化後，Miu雖勇敢撐過化療與放療帶來的種種不適，再次控制住腫瘤生長，卻終不敵伴隨而來的虛弱與併發症。」

▲朱俐靜家人發文替唐綺陽緩頰。（圖／翻攝朱俐靜臉書）
▲朱俐靜家人發文替唐綺陽緩頰。（圖／翻攝朱俐靜臉書）

唐綺陽是朱俐靜表姊！收她病逝消息　崩潰後悔沒多關心

Super Junior隔4年要來台灣了　新巡演開唱6地點曝光

麻吉弟弟被女店員控侵犯！再道歉還原狀況　只剩片段記憶

朱俐靜「最後的畢業典禮」 陶晶瑩哽咽現身

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀