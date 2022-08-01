唐綺陽談朱俐靜病逝喊後悔被罵翻 家人曝兩人真實關係
參加《超級偶像3》獲得冠軍出道的歌手朱俐靜（Miu），上個月月初家屬證實她已經病逝，許多人都非常不捨，當時身為朱俐靜表姊的「國師」星座專家唐綺陽，還開直播透露收到朱俐靜過世的消息時，很後悔沒多關心表妹，一語卻引來不小風波，而在事隔約一個月，朱俐靜家人於今（1）日稍早在朱俐靜的臉書發文替唐綺陽緩頰。
朱俐靜家人在朱俐靜臉書上發文：「相信與許多人一樣，都有彼此知道卻不常聯繫的親人，也因為這樣的連結，默默在心裡為對方加油與祝福，就像綺陽表姐與俐靜之間。長大後我們與表姊雖沒有聯繫，卻彼此知道這層關係，某次工作上 Miu 與國師相認了，回來開心的說了好久，之後她們在工作上依舊交集不多，僅偶爾傳些互相問候的訊息。若看過國師的節目，就能明白表姊是位容易被感動或感傷的性情中人，連感嘆造物主的力量都能熱淚盈眶，更何況是上直播前一刻看到表妹離世的消息而情緒略為失控。」
朱俐靜家人提到，朱俐靜過世頭幾天，唐綺陽已低調前來探望，最後也在家祭中給予祝福送走俐靜，「家人一直是Miu背後最強的後盾，更是她心中最柔軟且保護的一塊，若有家人因她而受到網路言論的波及，相信絕對是Miu最不想看到的。」
此外，朱俐靜家人也透露朱俐靜的病況，「在2019年底發現罹癌時已是末期，所幸該腫瘤類型有標靶藥物能夠有效控制，讓Miu得以舒緩痛苦，多享有生活品質好的兩年時光。但治療多變的惡性腫瘤，終難逃抗藥性的出現，2021年底再度惡化後，Miu雖勇敢撐過化療與放療帶來的種種不適，再次控制住腫瘤生長，卻終不敵伴隨而來的虛弱與併發症。」