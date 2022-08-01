陳時中稱八年蓋完捷運 蔣萬安應和柯文哲：不要信口開河
民進黨台北市長參選人陳時中日前在接受電視媒體專訪時，指出自己八年執政一定會蓋出捷運，此番說法一出也引發外界議論。對此台北市長柯文哲昨（31）日受訪時，表示「最討厭信口開河的人」，質疑陳時中應先拿出具體做法；而今（1）日國民黨參選人蔣萬安受訪時也應和柯文哲的說法，批評陳時中「不應該在選舉的時候信口開河、空口說白話。」
蔣萬安表示，孕育一條捷運線是非常不容易的，陳時中不應該在選舉的時候信口開河、空口說白話。蔣萬安強調，台北市的交通建設都是歷任市長一棒接一棒共同完成，黃大洲六線齊發，後來陳水扁繼續推動，馬英九、郝龍斌陸續完成多條捷運路線，甚至規劃很多新的路線，「未來我如果當選台北市長，一定盡力完成目前未完成的捷運路線，同時也思考規劃闢建新路線的可能性。」
蔣萬安強調，蓋一條捷運絕對不是像菜市場拍賣喊價，喊得大聲就比較快，絕對不是如此，當然相當的不簡單，對台北市民太重要了。「每位市長雖然沒有辦法在任內完成所有捷運規劃，但是路網擴大，讓市民朋友享受便利的成果，其實捷運的規劃跟新建，不是市長個人的成就，而是市長為了市民不分黨派共同努力奮鬥目標。」
蔣萬安說，未來會踏踏實實做事情，把握每一天，讓現在捷運工程加速進行，讓市民朋友更早享受到便利的成果。