無印良品最大門市在岡山！8/8開幕3優惠：700坪逛到腿軟

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8/8(一)～8/14(日)，單筆消費滿666元，即贈岡山門市限定黃麻購物袋乙個，（恕不累贈，每日限量700個，數量有限，贈完為止）；8/8(一)～8/21(日)，單筆消費滿1,000元，即贈100元商品抵用券，（以單筆發票金額為主，可累贈，抵用券使用方式請洽門市服務人員）；8/15(一)～8/21(日)，單筆消費滿666元，即贈岡山門市限定口味冰淇淋乙盒，（恕不累贈，每日限量300個，數量有限，贈完為止）。
岡山門市不只首次為高雄地區導入餐飲服務，在40坪、65個座位的餐飲空間裡，也是全台第一次可以現場品嚐，MUJI無印良品暢銷咖哩調理包搭配台灣當季蔬菜所設計的輕食餐點；並首次攜手在地烘焙職人，引進塩可頌、高雄蜂巢麵包、超柔軟吐司等超過20款，不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點。
利用20坪空間打造「良品市場」，販售通過產銷履歷驗證的生鮮與在地農產，並提供「FOUND FOOD」選品系列的冷凍食品、調味料與台灣特色農產品點心等，還同時新推出在地限定水果啤酒系列，共計超過500個品項。也是繼美麗華旗艦店開幕後，全台第二間、高雄唯一導入「手作樂土盆栽」系列的門市，呼應居家綠植栽生活風潮。
岡山門市擁有全台最大家具陳列空間，在挑高四米的45坪舒適空間裡，精彩呈現客廳、餐廳與臥室的生活場景，並完整展示深受好評的收納家具及收納用品系列，滿足收納控來朝聖。搭配同是全台最大、將近15坪的「木育廣場」，提供近500本的童書繪本、與大型黑板供孩童作畫與遊戲，強化親子共育的友善。並以「自助收銀」服務，採用信用卡或行動支付，節省大家排隊等候的時間。
特力家品TR Home旗下以法文「夢想」為名的以複合式精品家居選品店「Rêve」，網羅具精緻工藝設計指標之歐美風格家居選品，以生活寢織與香氛兩大家品品類為主軸，兼具時尚設計與實用工藝。擁有FRETTE、WEDGWOOD、ALEXANDRE TURPAULT、Essix等寢織品牌，及ANTICA FARMACISTA、APSLEY & COMPANY、Maison Blanche、FLOWER BOX等人氣香氛。
七夕情人節推出期間限定優惠活動，自8/1(一)至8/31(三)，於Rêve購買香氛系列商品全面9折優惠，另有消費滿額贈；韓國WINIX ZERO+抑菌抗敏清淨機抗寵物病毒加強版，還於momo購物網站推出為期一週（8/1至8/8）限時優惠。