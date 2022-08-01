巷仔內／暖身還是坐冷板凳？國旅內需難撐觀光產業

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在各國都已經趨於解封之際，其實也有不少國家期待台灣開放邊境，迎接國際旅客。以韓國為例，台韓互訪於2017、2018年各突破百萬人次，2019年互訪更創下歷史新高，達245萬人次，台韓雙方睽違3年後終於在6月底復辦「第35屆台韓觀光交流會議」，雙方代表共百人出席，聚焦討論如何重啟疫後台韓旅遊。
另一方面，日本也是我國觀光客流的主要大國，疫後的首波25人踩線團也在昨日抵達，但由於台灣依然維持入境隔離防疫措施，觀光局無奈採「專案處理」，來台4天行程，三晚入住君品、晶華等台北的指標星級飯店。今日前往野柳、正濱漁港、吳服店舊址等地，明（2）日預計在免稅店購物，並於下午與國內旅行社業者交流，周三一早搭機返日。
然而礙於防疫需求，許多景點根本不能下車，只能在車上走馬看花，觀光局國際組長黃勢芳也坦言，要因為踩線團淨空觀光熱點有困難，將視狀況做好防疫措施，由於台灣目前還是需要「3+4」隔離措施，大部分的業者對訪台並沒有興趣。
眼見暑假檔期就快要過一半，台灣還是一個國際旅客都吃不到，僅有的55億振興預算最快9月就會告鑿，中央很快就不能再拿「暖身」當藉口，台灣是寶島沒有錯，但就3.6萬平方公尺的面積，就算業者推出再新穎的遊程、再優惠的住房，內需不到年底可能就會消耗殆盡，屆時落後全球已久的台灣，是否還能激起外國旅客的熱情，中央恐怕還要加把勁。