輝瑞嬰幼兒疫苗完成簽約！採購190萬劑　開打時程評估中

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指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，衛福部疾管署已經完成輝瑞嬰幼兒疫苗相關簽約採購，接下來將同步安排進行ACIP開會，由專家討論施打狀況、條件，積極聯繫廠商進行到貨安排。
指揮中心疫情監測組長周志浩說，考量莫德納嬰幼兒疫苗使用量，決定輝瑞嬰幼兒疫苗簽約採購量為190萬劑，已經簽約完畢，將要求廠商先送標準品，輝瑞嬰幼兒疫苗最快開打時程，仍待與廠商確認後，才能進一步安排。
王必勝強調，在輝瑞嬰幼兒疫苗到貨前，家長也可以選擇讓孩子接種莫德納嬰幼兒疫苗，僅需間隔4週、施打2劑，就能獲得完整保護力，輝瑞嬰幼兒疫苗需施打3劑，總共需要間隔11週才能完整接種。昨天莫德納嬰幼兒疫苗接種1266劑，累計施打9萬1693人，接種率11.6%。
7月30日至31日COVID-19疫苗接種4萬8394人次，截至目前為止累計接種5965萬4910人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.9%、第2劑85.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.4%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.6%），第2次追加劑接種率7.3 %。（編輯：管中維）1110801
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