歡慶父親節！新住民及原住民親子DIY手作木椅

父親節將屆，為增進新住民家庭親子關係，協助他們在台生活適應能力，促進族群融合，並提前慶祝父親節。縣府民政處31日在車埕林班道辦理「父愛如山！虎哩『椅』 賴88意難忘」活動，由民政處長吳燕玲主持， 有來自南投縣各鄉鎮約180多位新住民、榮眷及原住民參加， 一起暢遊車埕鐵道文化，親子一同體驗日式椅手作樂趣。原民局長史強、內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站專員陳金妙也到場參與，陪伴民眾度過悠閒的半日，過程歡樂溫馨。
吳燕玲說，此次活動是由縣府民政處主辦，水里鄉戶政事務所承辦， 結合原住民族行政局、內政部移民署中區事務大隊南投縣服務站、國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處、
外籍配偶關懷協會及新住民文化發展協會共同協辦，結合「公益」、「族群融合」、「活絡地方產業」及「佳節感恩」主軸，選擇景色怡人，ㄧ遊再遊都不會膩的水里鄉的後花園-車埕辦理， 邀請新住民和原住民家庭參加，提前為勞苦功高的爸爸歡慶父親節。此次活動最大的特點就是邀請原住民朋友一同參與，藉此拓展新住民在台人際領域，助益其對多元族群的認識與族群融合。另縣府也回應外籍配偶關懷協會希望身心障礙的家屬也能一起同遊，放鬆心情的心聲，所以特別安排一輛大型復康巴士，身心障礙家屬也能一起到車埕出遊散心，欣賞車埕的人文風貌、地方特色、產業文化的足跡。