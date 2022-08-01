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中市第三市場百歲慶　議員批「搓湯圓、包水餃」行銷

▲議員鄭功進指出，市府號稱斥資上千萬預算的百年慶專案計畫，迄今多數攤商卻始終只聞樓梯響(圖／柳榮俊攝2022.8.1)
▲議員鄭功進指出，市府號稱斥資上千萬預算的百年慶專案計畫，迄今多數攤商卻始終只聞樓梯響(圖／柳榮俊攝2022.8.1)

記者柳榮俊/台中報導

2022-08-01 16:30:13

今年適逢第三市場百歲週年，今年底舉辦「第三市場百年慶」系列主題行銷活動，民進黨議員鄭功進質詢指出，市府號稱斥資上千萬預算的百年慶專案計畫，迄今多數攤商卻始終只聞樓梯響，未見具體的軟、硬體建設說明會。不應以敷衍的「搓湯圓、包水餃」大賽等這種煙火式的活動行銷。對比前朝，長達近一年的第二市場百年慶系列企劃，不少民眾私下直言，換了市長真的差好多。

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鄭功進表示，一座傳統市場能夠有一百年以上的歷史非常不容易，面對下一個時代的來臨，如何重視百年市場的老店行銷，更是當務之急，相信只有被看到，古法技藝的傳承，才更有機會被保存，他憂心百年慶「老店行銷」被遺忘。


鄭功進說，老舊市場的翻新改建升級，不應該淪為口號，更不是有編預算「齊頭式」的有做就好，以南區第三市場為例，攤區的排風扇，裝了將近兩年，到現在開不到五次，因為屋頂建置太低，除了大量的揚塵，也會破壞生鮮食品的新鮮度，導致裡面的氣味不佳，客人都跑光光，如何改善內部的氣味，勢必要從屋頂拉高做起，此外如何讓百年前初代臺中市徽重新被看見，才能彰顯第三市場獨特的記憶風貌。


鄭功進也強調，既然市府定調要以議題、故事來辦理行銷活動，就不應以敷衍的「搓湯圓、包水餃」大賽等這種煙火式的活動行銷，反而是串聯現有的老字號品牌，重新賦予當代行銷元素的靈魂，讓這些傳統市場的好吃、好玩，能夠開拓更多的主顧及市場，透過尋新生代的行銷元素滲入，這難得一次的百年慶，才會有更實質的廣告意義。


經發局說，「第三市場百年慶」系列主題活動，屆時將推出內容豐富的市集行銷活動，讓民眾除可參加料理比賽拿獎金外，也可報名探索第三市場及週邊景點的小旅行遊程，由深耕在地多年的老師全程導覽，講述市場歷史文化並推薦各式美食小吃，更推出多日市場促銷活動，讓民眾買得划算、買得開心，促進市場攤商經濟；也盼藉此行銷第三市場的新魅力，發展台中市傳統市場新形象。

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