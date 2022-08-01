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兩廳院夏日爵士20週年辦特展　邀樂迷回顧台灣爵士樂歷程

▲國家音樂廳從一樓往停車場的樓梯側邊，搖身一變成為兩廳院夏日爵士20週年「不只是爵士」展場。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）
▲國家音樂廳從一樓往停車場的樓梯側邊，搖身一變成為兩廳院夏日爵士20週年「不只是爵士」展場。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-01 16:38:27

兩廳院夏日爵士20週年，以全台首場爵士特展「不只是爵士More Than Jazz」重現爵士樂在台灣深耕及發展的歷程，今（1）日至8月31日於國家音樂廳B樓至G樓廊道展出，並安排2場Big Band Jam Session演出及3場策展人導覽，展覽及活動皆免費入場。

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國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，20年來，夏日爵士已成為樂迷共同的記憶，無數國內外爵士名家及樂手參與其中，透過爵士營的教育推廣，以及適合闔家參與的戶外派對，讓爵士樂更可親。今年，夏日爵士將透過系列節目、特展以及紀錄片，引領爵士樂迷聆賞專屬於台灣的爵士樂音，值此20週年之際，也正好可以回盼兩廳院舉辦爵士音樂節的初衷，「提醒著我們不只要保持很高的彈性和開放的態度，將變化視為常態，來面對未來。」

▲「不只是爵士More Than Jazz」特展，展出許多珍貴老照片，重現爵士樂在台灣深耕及發展的歷程。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）
▲「不只是爵士More Than Jazz」特展，展出許多珍貴老照片，重現爵士樂在台灣深耕及發展的歷程。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）
國家兩廳院指出，「不只是爵士」展覽邀請金曲獎得主、爵士薩克斯風演奏家楊曉恩擔任策展人，呈現台灣數十年來爵士樂的風雲變化及孕育現今茁壯飛揚樣貌的歷程。

楊曉恩表示，爵士樂在20世紀中期以前與美國流行文化息息相關，對戰後台灣的國語流行歌曲及當代亞洲流行音樂也有很深的影響。這次特展想呈現的正是爵士樂在台灣的各種痕跡，「它不僅是一種來自大洋彼岸的音樂風格，透過回顧台灣歷史中，爵士樂與其演奏者及聆聽者的樣貌，亦能從政治經濟、社會文化、教育傳承等等面向，窺見台灣這座島嶼數十年來的風雲變化。」

「不只是爵士」特展包含5大主題，配合國家音樂廳獨特的建築空間與線性廊道設計，其中「戰後台灣的舶來爵士樂」及「曾經輝煌的大飯店時代」，以13張珍貴歷史照片，見證爵士樂作為舶來品的時期，重現1960年代夜總會舞台光景及樂隊人才成長茁壯的點滴。

楊曉恩說，爵士樂起源於美國，在不同時空環境下，以尊重多元、求新求變等精神，在全球各地開花，特展精選出「二戰後到1980年代以前」各時期台灣爵士大事件，包括1956年全球聞名的美國空軍樂隊首次來台演出，數千位民眾凌晨排隊搶票的盛況，以及美空雲雀與原信夫Sharps & Flats樂團來台演出，還有1972年，美國透過爵士外交，由國務院贊助爵士樂界傳奇人物艾靈頓公爵和他的大樂團來台演出。

▲「不只是爵士More Than Jazz」特展，精選80年代至今，共50張國內外爵士音樂專輯。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）
▲「不只是爵士More Than Jazz」特展，精選80年代至今，共50張國內外爵士音樂專輯。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）
「那張屬於我的爵士樂記憶」主題回到台灣唱片黃金時期，精選80年代至今，共50張國內外爵士音樂專輯。

楊曉恩表示，1980年代初期，台灣社會風氣因為解嚴而逐漸自由開放，全球爵士樂唱片也因為CD的發明和普及，紛紛重製過去黑膠唱盤，並積極尋找爵士樂的明日之星，一時之間，經典重發、爵士新秀、抒情歌手等，如雨後春筍般湧現，民眾可以在此區重溫台灣唱片行的爵士熱潮。

▲爵士果樹與62位台灣爵士樂手的群像攝影，紀念「兩廳院與爵士樂手在一起」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）
▲爵士果樹與62位台灣爵士樂手的群像攝影，紀念「兩廳院與爵士樂手在一起」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.01）
「台灣爵士的光影走馬燈」則以專訪超過20位跨世代爵士樂手與專業人士的3支紀錄短片，以及一系列的爵士照片，呈現台灣爵士豐富光譜的幕前幕後專業人員，看見台灣爵士不為人熟知的故事；特展最後透過跨越時代的爵士音樂家與場域主視覺關係，與累積30年以上、於兩廳院爵士演出紀錄所長成的爵士果樹意象設計，以及62位台灣爵士樂手參與的群像攝影，以此紀念「兩廳院與爵士樂手在一起」。

國家兩廳院表示，本次特展期間，規劃8月7日、13日及20日3個場次的免費導覽，開放購買2022夏日爵士節目的觀眾優先報名，免費參加，將由楊曉恩親自解說。此外，由楊曉恩與台北爵士大樂團（TJO）擔任主持人 ，史無前例的大樂團Jam Session即興演奏，將於8月6日帶來2場次演出。「不只是爵士」特覽資訊詳見官網，免費導覽報名請看網站連結

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