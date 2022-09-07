我是首投族／體大陽光男孩：選舉最討厭抹黑　

家住新北市深坑的陳旻遠今年9月將滿20歲，現就讀於國立體育大學適應體育學系、熱愛運動的他，將成為年底地方縣市長選戰的首投族。對於即將成為首投族，他接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，一定會去投票。他強調，選舉過程中最不能忍受的，就是抹黑，而他對於公民權下修至18歲，則是抱持不支持立場。
陳旻遠的父親是媒體工作者，母親從事教職，父母在家中不吝於與小孩討論時事議題。陳旻遠表示，11月26日地方選舉一定會去投票，因為平時都住學校宿舍，較少關注這次選區參選人所提出的政見，他表示「等到選前就會去專注候選人提出的政見。」
隨著選戰加溫，各種正負面選戰策略通通出爐，陳旻遠說，最無法忍受的是候選人抹黑的行為，這種方式就不太好，對於候選人在街頭掛滿看板，他則認為是候選人宣傳自己的正常行為。
立法院3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權，18歲公民權修憲複決將於11月26日與地方公職人員選舉合併舉行。
針對18歲公民權議題，陳旻遠表示，不支持公民權由20歲調降至18歲，他認為才剛滿18歲，就要為自己平時沒有關注的事情做出決定，這樣反而不太好。