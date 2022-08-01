台中BMW駕駛國道上亮「球棒」逼車輸贏 警通知車主到案
昨（31）日下午3點多，中山高南向178.6K路段發生一起逼車事件，一輛白色BMW轎車與另一台黑色休旅車發生糾紛，BMW駕駛不僅在國道上不斷逼車，甚至拿出球棒揮舞叫囂，但所有過程通通都被後方民眾拍了下來，讓網友們十分傻眼。警方表示，已調閱監視器畫面通知車主說明，全案可依道路交通管理處罰條例規定舉發，另外也將偵查是否涉及恐嚇及危害公共危險行為。
有網友將BMW駕駛逼車的影片分享在「社會事新聞影音」， 從畫面中可以看見，BMW駕駛不斷蛇行逼近另輛黑色休旅車，還從車窗亮出球棒揮舞，甚至一度把頭伸出車窗外叫囂，讓後方其他用路人全都嚇壞。
據了解，白色BMW轎車與黑色休旅車在台中市台灣大道就已發生糾紛，休旅車疑似因變換車道導致BMW轎車駕駛心生不滿，之後一路尾隨上高速公路，接著就出現按喇叭謾罵叫囂，逼車及揮舞球棒等脫序場面。
黑色休旅車從王田交流道下高速公路後，隨即向警方報案。警方將調閱監視器畫面通知BMW車主說明，目前可依道路交通管理處罰條例規定舉發，處新台幣6000元至2萬4000元罰鍰。至於是否涉及恐嚇與危害公共危險行為，還要進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）