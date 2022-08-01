轟陳明通大膽妄為是「國恥」！沈富雄：國安局長應予解職
民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」風波，而林智堅的論文指導老師、現任國安局長陳明通昨（31）日發表最新聲明，稱自己「先修正」林智堅的論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考，林智堅則是表示不知道論文有被交給余正煌，但也不會去指控余正煌抄襲。對此，前立委沈富雄痛批陳明通「救徒心切，師心自用」，直呼「士大夫之無恥是為國恥」，認為台大應解聘陳明通，國安局長也應予解職。
沈富雄今日在臉書發文將矛頭對準陳明通，諷刺「明通治痛丹，專治百痛，無痛不通」，批評阿通師乃「絕代鮮師」，救徒心切竟然師心自用，先後發表驚人「三說」：
一、「原創」說：兩篇論文，明顯有抄襲，重點是「原創」者被抄，抄人者非「原創」，誰是「原創」者？直接點名，連呼之欲出也省了。
二、「去脈絡」說：本師庫藏豐富，桃李無數，「去脈絡化」後，兩文雷同就不用大驚小怪了，還想不「通」，參照先師胡佛的治學精神就豁然貫通了。
三、「師徒一大抄」說：愛徒的論文可分為兩部份，無抄襲之嫌的部份乃出自愛徒的「原創」，雷同的部份乃抄自本師的修正稿，與愛徒無涉。
沈富雄痛批，「阿通師之大膽妄為，前無古人，士大夫之無恥，是為『國恥』」。沈富雄最後建議，待論文門水落石出之後，「台大應予解聘，國安局長一職應予解職，方能息國人之怒，否則奢談國安，乃空前絕後的大笑話」。（編輯：倪浩軒）