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轟陳明通大膽妄為是「國恥」！沈富雄：國安局長應予解職

▲國安局長陳明通昨（31）日再發聲明解釋林智堅的論文沒有抄襲。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國安局長陳明通昨（31）日再發聲明解釋林智堅的論文沒有抄襲。（圖／記者呂炯昌攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 17:54:14

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」風波，而林智堅的論文指導老師、現任國安局長陳明通昨（31）日發表最新聲明，稱自己「先修正」林智堅的論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考，林智堅則是表示不知道論文有被交給余正煌，但也不會去指控余正煌抄襲。對此，前立委沈富雄痛批陳明通「救徒心切，師心自用」，直呼「士大夫之無恥是為國恥」，認為台大應解聘陳明通，國安局長也應予解職。

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▲林智堅召開記者說明論文的時間軸。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.24）
▲林智堅日前曾召開記者說明論文的時間軸。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.24）
沈富雄今日在臉書發文將矛頭對準陳明通，諷刺「明通治痛丹，專治百痛，無痛不通」，批評阿通師乃「絕代鮮師」，救徒心切竟然師心自用，先後發表驚人「三說」：

一、「原創」說：兩篇論文，明顯有抄襲，重點是「原創」者被抄，抄人者非「原創」，誰是「原創」者？直接點名，連呼之欲出也省了。

二、「去脈絡」說：本師庫藏豐富，桃李無數，「去脈絡化」後，兩文雷同就不用大驚小怪了，還想不「通」，參照先師胡佛的治學精神就豁然貫通了。

三、「師徒一大抄」說：愛徒的論文可分為兩部份，無抄襲之嫌的部份乃出自愛徒的「原創」，雷同的部份乃抄自本師的修正稿，與愛徒無涉。

沈富雄痛批，「阿通師之大膽妄為，前無古人，士大夫之無恥，是為『國恥』」。沈富雄最後建議，待論文門水落石出之後，「台大應予解聘，國安局長一職應予解職，方能息國人之怒，否則奢談國安，乃空前絕後的大笑話」。（編輯：倪浩軒）

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