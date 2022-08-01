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七夕緊急倒數！蝦皮購物情人節神救援　助攻脫單找正緣

▲搶攻七夕送禮商機！蝦皮購物五大熱門商品4折起，預領免運券就送最高10%折價券。（圖／品牌提供）
▲搶攻七夕送禮商機！蝦皮購物五大熱門商品4折起，預領免運券就送最高10%折價券。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-01 19:00:00

七夕情人節前夕，蝦皮購物迎來日系生力軍！8/1起獨家進駐蝦皮商城的日本品牌神店「DON DON DONKI 」祭出日本直輸零食優惠72折起，給你情人節甜蜜小禮的新選擇，此外關注賣場再享消費滿千現折50元的優惠。搶攻情人節商機，蝦皮購物再加碼推出七夕送禮神攻略，精選美妝保養、居家小物、實用家電、情趣小物等熱門送禮選項外，還有單身必敗招桃花小物4折起，搭配「8.8免運父親節」總數高達6張的全站299元免運券，蝦皮購物再加碼送折價券，即日起預領免運券就送最高10%折價券，讓你想買就買，蝦皮購物誠意邀請熱戀情侶與單身的你一起喜迎七夕。

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▲「DON DON DONKI 唐吉訶德」獨家進駐蝦皮商城！日本直輸零食下殺72折！（圖／品牌提供）
▲「DON DON DONKI 唐吉訶德」獨家進駐蝦皮商城！日本直輸零食下殺72折！（圖／品牌提供）
七夕緊急倒數3天，蝦皮購物推出情人節送禮神攻略，精選美妝保養、居家小物、實用家電、情趣小物、招桃花小物5大熱門商品全面4折起，讓你不管是感情加溫還是脫單都有蝦皮購物神助攻！長年盤據最受歡迎禮物榜的香水，絕對是送給情人的好選擇，蝦皮購物精選FreshO2 x 許允樂「絕對領域」系列香水8/1絕對傲嬌新上市，千元有找，蝦皮購物獨家再送腮紅；還有活動價1000元的日本OHANA MAHAALO香水手霜情人節禮盒讓你輕鬆送進心坎裡。

▲蝦皮商城「DON DON DONKI 唐吉訶德」羊奶沐浴乳，優惠價299元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮商城「DON DON DONKI 唐吉訶德」羊奶沐浴乳，優惠價299元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮商城「DON DON DONKI 唐吉訶德」kitkat 草莓可可風味糖，優惠價295元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮商城「DON DON DONKI 唐吉訶德」kitkat 草莓可可風味糖，優惠價295元。（圖／品牌提供）
蝦皮購物嚴選實用家電型禮物讓你悄悄攻佔情人日常生活，飛利浦5系列電鬍刀下殺54折、領券再享89折；Dyson Supersonic HD08吹風機現省2000元、下單再送10%蝦幣！想要擁有火熱浪漫情人夜嗎？蝦皮購物推薦破盤價859元的大理石融蠟燈，再加上杜蕾斯保險套明星商品組合情人節特惠組限殺3天只要719元、艾詩萊親密關係保水最愛潤滑液下殺6折再送6入旅行組。單身人士也不用擔心，原價1880元的希奧水晶原創一心一意水晶手鏈特惠價1314元，助攻你的脫單之路，找到一生一世的命定正緣！

▲「蝦皮購物」Dyson Supersonic HD08吹風機，優惠價14,600元。（圖／品牌提供）
▲「蝦皮購物」Dyson Supersonic HD08吹風機，優惠價14,600元。（圖／品牌提供）
▲「蝦皮購物」飛利浦 5系列乾濕兩用三刀頭電鬍刀，優惠價6,988元。（圖／品牌提供）
▲「蝦皮購物」飛利浦 5系列乾濕兩用三刀頭電鬍刀，優惠價6,988元。（圖／品牌提供）
搶攻七夕商機！DON DON DONKI 選在情人節前夕獨家進駐蝦皮商城，8/1起各式日本直輸零食、小物通通免排隊，一指下單超取49元起免運！歡慶開幕活動期間（8/1-8/8）各式日本最夯的零食下殺72折；此外，關注蝦皮商城DON DON DONKI 官方旗艦店享消費滿千折50元，親臨DON DON DONKI 忠孝新生店、西門店掃瞄QR Code關注DON DON DONKI蝦皮官方旗鑑店並出示當天消費明細至門市客服櫃台，可獲得限量購物袋，還有機會抽到10份價值9999元超大型DONKI Donpen布偶、90份大型DONKI Donpen布偶與中型提袋款布偶，以及50蝦幣共200名。看準七夕來臨，蝦皮購物攜手DON DON DONKI 推出情人節甜蜜小禮新選擇，讚岐五人眾烏龍乾麵、狸貓爸的咖哩味烏龍麵百元有找，還有優惠價295元的kitkat紅薯可可風味糖讓情人甜進心裡。DON DON DONKI 更精選實用小物，牙齒美白橡皮擦3入破盤價99元、情熱 鈦合金菜刀現省200元、Tokyo fruits蘋果護手霜更只要179元即可入手，讓你七夕輕鬆送進心坎裡！8/3再加碼祭出最受歡迎的整點瘋搶活動讓你買到賺到，現在就拿出手機設定搶購鬧鐘！

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