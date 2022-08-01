暑期增進親子情　新住民「編織手繩」工作坊

移民署南區事務大隊金門縣服務站與金門縣新住民家庭服務中心合作，利用周末假日，辦理家庭教育課程，邀請新住民爸爸媽媽牽著自己的小寶貝一起參與「編織手繩」上課趣活動，提供新住民朋友在暑假期間，多了一個可以了解政府法令政策，又可以學習手作編織，增進家庭關係，遛小孩的好去處。
金門縣服務站邀請金門樂齡講師楊美玲，以編織手繩課程，教導新住民朋友如何在生活中運用。楊老師指出編織手繩不需要使用什麼複雜的工具，只要透過雙手，利用基礎的繩結就可以完成，重點在於創意及巧思，話剛說完楊老師手中就已經打好了三環結、八字結，幾乎讓現場的新住民朋友打了退堂鼓，直呼好難！楊老師說「別緊張，會打死結吧，會打就行了。」現場立馬轉成此起彼落的歡笑聲。
經過楊老師2個小時課程帶領下，現場已經累積了各式各樣的小作品，有印尼手繩杯墊、泰國口罩掛繩等等，來自四川的阿琴帶著小學二年級的女兒興奮的展示出自己的手繩鑰匙圈表示，自己很喜歡中國結，這次透過移民署的課程，讓她學習了許多的繩結綁法，也讓自己跟女兒認識了一些新朋友，直呼好適合遛小孩。
金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，繩結的生活運用非常廣泛，若單將這二字放在家庭關係上，就有了羈絆與束縛的另一種含意，要經營健康良好的家庭關係，適當的情緒管理與溝通就非常重要，為協助新住民融入台灣生活，營造幸福美滿的家庭，未來會持續辦理不同主題家庭教育及法令宣導課程，希望新住民朋友踴躍參加；另外針對新住民免費租借筆電或平板計畫內容，有需要的住民朋友歡迎隨時租借學習使用，相關資訊內容可至本署全球資訊網或新住民培力發展資訊網最新消息下載。