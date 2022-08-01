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照顧員工學齡前子女！楠梓示範員工子女非營利幼兒園揭牌

▲加工出口區管理處舉行楠梓示範員工子女非營利幼兒園揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.08.01)
▲加工出口區管理處舉行楠梓示範員工子女非營利幼兒園揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.08.01)

記者黃守作／高雄報導

2022-08-01 23:59:00

經濟部加工出口區管理處於今(1)日上午，在楠梓區壽民路，舉行楠梓示範員工子女非營利幼兒園揭牌儀式，以照顧園區員工學齡前子女，落實幼兒國家一起養政策。

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加工出口區管理處楠梓示範員工子女非營利幼兒園揭牌儀式，是由加工出口區管理處處長楊伯耕主持，並與幼兒園創辦人前立法委員侯彩鳳、立法委員林岱樺、市議員黃香菽、加工出口區管理處副處長劉繼傳，以及當地里長等人，共同揭牌見證重要的時刻。

▲加工出口區管理處處長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.08.01)
▲加工出口區管理處處長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.08.01)
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，加工出口區管理處為照顧園區員工學齡前子女，臻善育兒環境，使員工無後顧之憂，可以安心工作，乃積極落實總統蔡英文「0-6歲國家一起養」的政策，將擁有24年歷史的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，轉型為楠梓示範員工子女非營利幼兒園。
 
楊伯耕說，政府正逐步實現蔡英文總統「0-6歲國家一起養」的政策願景，以實際力量及資源支持年輕夫妻及家庭，「減負擔、增福利」，經濟部所屬單位於今(111)年開辦20個非營利幼兒園或教保中心，其中楠梓示範員工子女非營利幼兒園為開辦中最大規模幼兒園，收托272為幼童，名額一釋出即額滿。

▲加工出口區管理處舉行楠梓示範員工子女非營利幼兒園揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.08.01)
▲加工出口區管理處舉行楠梓示範員工子女非營利幼兒園揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.08.01)
楊伯耕指出，楠梓示範幼兒園設立迄今24年，為國內少數為產業園區特設的幼兒園，協助解決楠梓園區從業員工子女托育需求，為落實幼兒國家一起養政策，擴大幼兒托育的公共化，乃於今年委由台灣科技產業園區產業工會聯合會辦理，將楠梓示範幼兒園轉型為非營利幼兒園，同時配合園區員工上、下班時間延長托育，且全年比照行政機關辦公日，無寒、暑假，讓職場上的父母，可以無後顧之憂的打拼，實踐「友善托育 幸福職場」的幸福園區。

▲楠梓示範員工子女非營利幼兒園有優質的環境，讓園區煥然一新。(圖／記者黃守作攝，2022.08.01)
▲楠梓示範員工子女非營利幼兒園有優質的環境，讓園區煥然一新。(圖／記者黃守作攝，2022.08.01)
楊伯耕並指出，為給幼生更優質環境，加工處戮力爭取教育部補助，斥資新台幣1200萬元修繕楠梓示範員工子女非營利幼兒園，除更新設備，讓園區煥然一新外，幼兒園大門以自然教育為軸心重新設計，由多年致力於公共藝術的彩繪老師潘宏益與幼兒園幼童一同參與牆面藝術彩繪，讓藝術教育生活化，更富有意涵。


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