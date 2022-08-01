彭佳慧嚇死！少女時代認證網紅太妖媚 不輸《華燈》寶寶
彭佳慧首支全創作客語單曲《我要把你嚇死喔》將於8月2日發行，日前拍攝MV找來網紅UG、八十八顆芭樂籽主唱阿強以及2019客家流行音樂大賽冠軍Siàu-lú khah-lah少女卡拉相挺出演。UG與阿強反串和聲天使，首次合作就默契十足，金閃閃的秀服讓他們自稱是瑪麗亞凱莉與艾薇兒，妖媚完全不輸《華燈初上》的媽媽桑「寶寶」。
《我要把你嚇死喔》MV裡，彭佳慧化身帥氣的搖滾名伶，除了UG、阿強扮演和聲天使，Siàu-lú khah-lah少女卡拉則是變身天后專屬樂隊。UG曾以模仿少女時代受邀參加韓國綜藝節目《Starking》與偶像見面，之後更以模仿白靈而走紅IG等社群媒體。阿強除了是樂團主唱近年更因為YT的棒球節目而大受歡迎，總給人超MAN形象的阿強首次嘗試反串造型，UG跨讚他敬業，穿著裙子更是妖嬌時尚。阿強認為UG妝前妝後反差很大，自己則表示滿喜歡穿裙子，因為很閃亮。
也是首次為人MV作嫁的Siàu-lú khah-lah少女卡拉，為配合MV角色安排，除了鼓手以外，大家都被分配與平常不一樣的樂器編制，對團員而言是個很特別的挑戰，就如同歌名一樣都被嚇到了，但也因此在片場玩得非常開心，拍攝效果也很棒。