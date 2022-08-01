壯壯穿小丁溜冰！悄放送寫真書福利 網友：忍不住放大
樂天桃猿的啦啦隊女神壯壯出道10週年，即將推出首本寫真書《壯見蜜桃》，隨書附贈單曲〈還有我〉CD，這是她特別用心之處，在現今幾乎不發行實體單曲的年代，給了粉絲專屬福利，且在出版社積極配合下，預購版寫真書竟然不到500元，讓球迷感到物超所值。
而壯壯為了這首新歌拍攝MV，她悄悄在IG放出影片片段，竟然是穿著深紅色性感比基尼，罩著白色短版T恤，在籃球場溜冰的可愛模樣，儘管她刻意縮小畫面，但下半色超省布料的比基尼，尺度非常大膽，搭配中筒白襪，就像高中女生一樣青春洋溢的氣息，兼具健康與性感風格，網友看了拚命放大畫面，想一睹為快。
這個月生日的壯壯將邁入31歲，刻意在8月4日七夕情人節推出寫真書，做為給粉絲的情人節禮物，在幸福的慶生月，推出這份難得的紀念品，為自己里程碑做了完美註解，壯媽也認同，青春不要留白，鼓勵她突破自我，用健康、甜美的形象，為人生留下美好記憶。
壯壯的首本寫真書《壯見蜜桃》，囊括160頁精彩寫真，還換上20套性感服裝， 安排了騎馬、重機、潛水、衝浪等各種運動，十分符合她健康活力形象，壯壯在直播中表示，最喜歡其中一套黃色蕾絲綁帶式比基尼，但由於尺度大，至今仍未曝光。超有誠意的大放送，也在開放預購當天，引發搶購熱潮，目前網路及各大實體書店均有出售。
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