高雄疫情連續8週趨緩　嬰幼兒疫苗專診即日起開放預約

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衛生局簡技潘炤穎指出，依據中央流行疫情指揮中心公布邊境監測境外移入變異病毒株，已出現BA.5、BA.4及BA.2.75，目前國際間相關研究文獻，雖新變異株感染力較強，但並沒有發現重症及死亡風險與BA.2存在顯著差異，「戴口罩、勤洗手、打疫苗」仍是當前最有效的個人防護策略，建立「免疫防火牆」以降低可能的疫情衝擊。
高雄市衛生局針對6個月至11歲嬰幼兒及兒童，於8月2日至7日期間，總計開設兒童疫苗專診34診次，今天下午3點開放預約。尚未完成接種的兒童家長可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，或至高雄市224家幼兒疫苗合約院所安排接種。
同時，衛生局也再次提醒市民朋友接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。兒童完成接種第2劑疫苗，對於預防重症達80-90%保護力，預防 MIS-C有效性更可達90%以上。請尚未完成疫苗接種的小朋友家長，儘速安排家中寶貝接種疫苗。
陳其邁提醒，目前國際疫情仍然嚴峻，邊境、港埠工作者應儘速完成疫苗接種，入境民眾落實3+4檢疫防疫措施，接機者落實車上防疫車上保持空氣流通，對角開窗，口罩戴好不飲食，避免持續交談，注重消毒，降低遭受境外病毒感染機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。