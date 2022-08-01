麻吉弟弟壓力、挫折伴星路！不懂釋放　躁症找上門

近來麻吉弟弟被假髮店女店員爆料，他走進店內要水喝，但是行為詭異，還尾隨女店員進休息室，試圖侵犯，事件引起討論，而他在今（1）日在臉書發文提到自己的狀況，透露長期以來積累的壓力都不知道怎麼釋放，因此有了躁症。回顧麻吉弟弟從出道至今的演藝路，似乎不算順遂。
麻吉弟弟（周立銘）是當年由黃立成領軍的嘻哈團體「麻吉」中年紀最小的，因為出色的饒舌功力受到關注，在14歲時就發行了自己的個人專輯《Oh My！》，專輯獲得不錯的評價，不過當時以課業為重，所以他短暫回到美國繼續就學，隔年再度來台發展，2007年時還與吳建豪合作歌曲《永恆》，2010年時則是回到美國，提升音樂方面的才能。2015年麻吉弟弟宣告回歸，之後以DJ身分再次出現在眾人視野，2019年他參與選秀節目《中國新說唱》第二季，沒想到在海選時就被淘汰。
麻吉弟弟的星路斷斷續續不算順遂，壓力與挫折似乎一直來都相伴，近來因為遭女店員指控性騷擾登上媒體版面，麻吉弟弟除了在第一時間道歉外，今天在臉書上也二度發文致歉，提到近期家人進醫院狀況嚴重、電腦遭駭客入侵等種種，讓他壓力大到影響身心，還整整8天沒睡覺，導致精神崩潰，家人帶他就診後，經醫生診斷是躁症。