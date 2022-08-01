COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

麻吉弟弟壓力、挫折伴星路！不懂釋放　躁症找上門

▲麻吉弟弟的星路不算順遂。（圖／翻攝麻吉弟弟臉書）
▲麻吉弟弟的星路不算順遂。（圖／翻攝麻吉弟弟臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-08-01 21:30:00

近來麻吉弟弟被假髮店女店員爆料，他走進店內要水喝，但是行為詭異，還尾隨女店員進休息室，試圖侵犯，事件引起討論，而他在今（1）日在臉書發文提到自己的狀況，透露長期以來積累的壓力都不知道怎麼釋放，因此有了躁症。回顧麻吉弟弟從出道至今的演藝路，似乎不算順遂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
麻吉弟弟（周立銘）是當年由黃立成領軍的嘻哈團體「麻吉」中年紀最小的，因為出色的饒舌功力受到關注，在14歲時就發行了自己的個人專輯《Oh My！》，專輯獲得不錯的評價，不過當時以課業為重，所以他短暫回到美國繼續就學，隔年再度來台發展，2007年時還與吳建豪合作歌曲《永恆》，2010年時則是回到美國，提升音樂方面的才能。2015年麻吉弟弟宣告回歸，之後以DJ身分再次出現在眾人視野，2019年他參與選秀節目《中國新說唱》第二季，沒想到在海選時就被淘汰。

▲麻吉弟弟認錯道歉。（圖／麻吉弟弟臉書）
▲麻吉弟弟參與選秀節目，沒想到在海選時就被淘汰。（圖／麻吉弟弟臉書）
麻吉弟弟的星路斷斷續續不算順遂，壓力與挫折似乎一直來都相伴，近來因為遭女店員指控性騷擾登上媒體版面，麻吉弟弟除了在第一時間道歉外，今天在臉書上也二度發文致歉，提到近期家人進醫院狀況嚴重、電腦遭駭客入侵等種種，讓他壓力大到影響身心，還整整8天沒睡覺，導致精神崩潰，家人帶他就診後，經醫生診斷是躁症。

▲「麻吉弟弟」周立銘日前闖進假髮店要喝水，又跟著走進休息室靠近女店員，讓女店員驚呼「想侵犯我」。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲「麻吉弟弟」周立銘日前闖進假髮店要喝水，又跟著走進休息室靠近女店員，讓女店員驚呼「想侵犯我」。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

彭佳慧嚇死！少女時代認證網紅太妖媚　不輸《華燈》寶寶

女星家遭竊珠寶、黃金都被偷！損失1714萬　賊竟是助理

唐綺陽談朱俐靜病逝喊後悔被罵翻　家人曝兩人真實關係

壯壯穿小丁溜冰！悄放送寫真書福利　網友：忍不住放大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀