我是首投族／黃敏惠、李俊俋決戰嘉義　鄧孟泫各有喜好

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但不可否認，鄧孟泫說目前身邊的首投族大多是台北人，因此時常出現在新聞上的台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安，以及新北市長參選人侯友宜與林佳龍，討論度真的很高，而自己出身嘉義，但生活唸書在大台北，也時常感受到相關的議題與話題事件，進而一塊兒討論與分享。
說起嘉義市長參選人，目前是由民進黨總統府副秘書長李俊俋對上國民黨現任市長黃敏惠拚連任。鄧孟泫說，之前並沒有太關注他們的政見，但黃敏惠擔任市長的4年裡，可以看出來她想要發展「文創」，包含成立嘉義美術館、嘉義文化創意產業園區，舉辦音樂祭與市集，這部分她個人非常喜歡，希望能再多聽聽黃敏惠的政見。
至於民進黨嘉義市長參選人李俊俋，則是提出嘉義人口流失的問題，希望透過與其他城市合作，利用現有的產業優勢，讓人才回到嘉義。鄧孟泫感受到李俊俋有點出問題，但她認為要透過哪些政策讓人才回到嘉義，可能需要再具體說明。而年底選舉，自己是首投族，但因為主要是在北部讀書，因此如果有空的話就會回去投票。
鄧孟泫坦言，選舉很多時候都是參選人、候選人彼此競爭、打口水戰，提出的政策也略為空泛，比較少是真的提出具體的計劃，做為選民，這樣真的很難檢視政治人物當選之後，是不是有好好完成他當初的承諾。因此身為首投族，雖然知道自己的聲音很小，但還是希望檯面上的候選人能真正為民謀福利，並以實際行動去落實競選政見。