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我是首投族／黃敏惠、李俊俋決戰嘉義　鄧孟泫各有喜好

▲就讀輔大新聞系的鄧孟泫來自嘉義，對於現任嘉義市長黃敏惠對戰民進黨李俊俋，她說她各有喜好或是有興趣的議題，希望能多聽聽他們的政見。（圖／鄧孟泫提供）
▲就讀輔大新聞系的鄧孟泫來自嘉義，對於現任嘉義市長黃敏惠對戰民進黨李俊俋，她說她各有喜好或是有興趣的議題，希望能多聽聽他們的政見。（圖／鄧孟泫提供）

記者許家禎／台北報導

2022-10-05 08:30:00

目前就讀輔大新聞系的鄧孟泫，今年21歲成為首投族，雖然因為念書都在台北，多聽到朋友、同學們討論雙北市的參選人，但來自嘉義市的她，看著民進黨李俊俋對上現任嘉義市長黃敏惠尋求連任，也逐漸關心起他們的政見。她很喜歡黃敏惠打造嘉義市文創氣息，也對李俊俋提出的「讓人才回流」很感興趣，希望能多聽聽他們的具體的政見，有機會投下神聖的一票。

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來自嘉義市的鄧孟泫，今年21歲，目前就讀輔大新聞系，即將從大三升大四。身為首投族，她坦言沒有特別大的感受，平時沒有什麼機會討論到，可能距離年底選舉還有一段時間有關，也可能因為周邊的朋友、同學們大多是台北人的關係，自己比較少關心或跟其他人討論到嘉義市的參選人。

但不可否認，鄧孟泫說目前身邊的首投族大多是台北人，因此時常出現在新聞上的台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安，以及新北市長參選人侯友宜與林佳龍，討論度真的很高，而自己出身嘉義，但生活唸書在大台北，也時常感受到相關的議題與話題事件，進而一塊兒討論與分享。

說起嘉義市長參選人，目前是由民進黨總統府副秘書長李俊俋對上國民黨現任市長黃敏惠拚連任。鄧孟泫說，之前並沒有太關注他們的政見，但黃敏惠擔任市長的4年裡，可以看出來她想要發展「文創」，包含成立嘉義美術館、嘉義文化創意產業園區，舉辦音樂祭與市集，這部分她個人非常喜歡，希望能再多聽聽黃敏惠的政見。

至於民進黨嘉義市長參選人李俊俋，則是提出嘉義人口流失的問題，希望透過與其他城市合作，利用現有的產業優勢，讓人才回到嘉義。鄧孟泫感受到李俊俋有點出問題，但她認為要透過哪些政策讓人才回到嘉義，可能需要再具體說明。而年底選舉，自己是首投族，但因為主要是在北部讀書，因此如果有空的話就會回去投票。

鄧孟泫坦言，選舉很多時候都是參選人、候選人彼此競爭、打口水戰，提出的政策也略為空泛，比較少是真的提出具體的計劃，做為選民，這樣真的很難檢視政治人物當選之後，是不是有好好完成他當初的承諾。因此身為首投族，雖然知道自己的聲音很小，但還是希望檯面上的候選人能真正為民謀福利，並以實際行動去落實競選政見。

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